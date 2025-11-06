نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت تاسع مرة.. الأراضي الإماراتية تحتضن سوبر «الفراعنة» هل من فائز جديد أم القطبين يضيفوا المزيد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الخميس، أول مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، وذلك بمواجهة فريق الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا.

تقام البطولة على الأراضي الإماراتية في الفترة من 6 نوفمبر الجاري وحتى التاسع من الشهر ذاته، بمشاركة الأهلي وسيراميكا وبيراميدز وفريق الزمالك.

يخوض فريق الزمالك مواجهة الدور نصف النهائي أمام نظيره بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، حيث مواجهة الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

كلاكيت تاسع مرة

للمرة التاسعة تقام بطولة كأس السوبر المصري على الأراضي الإماراتية، حيث كانت البداية عام 2015، وكانت بمواجهة الأهلي أمام الزمالك، على ملعب هزاع بن زايد، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

جاءت المرة الثانية في عام 2016، ولكن هذه المرة على ملعب محمد بن زايد، بمواجهة الزمالك أمام الأهلي، وانتهت بركلات الترجيح لصالح فريق الزمالك، بنتيجة 3-1

المرة الثالثة شهدت تواجد المصري البورسعيدي بدلا من فريق الزمالك، ونجح الأهلي في حصد اللقب بهدف وليد أزارو المهاجم المغربي السابق للقلعة الحمراء، وذلك عام 2017.

عادت البطولة مرة أخرى لتقام على الأراضي الإماراتية عام 2019، وذلك بمواجهة الأهلي والزمالك، على ملعب محمد بن زايد، وانتهت لصالح فريق الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3

أقيمت مباراة الأهلي والزمالك على ملعب هزاع بن زايد في نسخة 2021، وانتهت بفوز فريق الأهلي بثنائية نظيفة.

جمعت المرة السادسة أطراف المباراة النهائية بين الأهلي وفريق بيراميدز في نسخة 2022، وانتهت بفوز الأهلي على ملعب محمد بن زايد، بهدف نظيف.

المرة السابعة التي شهدت إقامة البطولة على الأراضي الإماراتية كانت عام 2023، وجاءت المباراة النهائية بين فريق الأهلي ونظيره مودرن سبورت «فيوتشر سابقا»، وانتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدفين.

كانت آخر البطولات التي أقيمت على الأراضي الإماراتية في العام الماضي، وشهدت تتويج فريق الأهلي بركلات الترجيح على حساب الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 7-6

إضافة المزيد أم فائز جديد

وشهدت جميع البطولات التي أقيمت على الملاعب الإماراتية تتويج الأهلي أو الزمالك، رغم مشاركة العديد من الفرق في البطولة، مثل:

المصري البورسعيدي، سيراميكا كليوباترا، بيراميدز، مودرن سبورت.

ويعد الأهلي الأكثر فوزًا بالبطولة بواقع 15 مرة، يليه فريق الزمالك برصيد 4 ألقاب، فهل يحصد البطولة وجه جديد أم القطبين يضيفوا المزيد؟