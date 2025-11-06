نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوبر الفراعنة.. أبرز 10 معلومات عن البطولة قبل انطلاقها اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتضن الأراضي الإماراتية مساء اليوم الخميس وحتى التاسع من الشهر الجاري، مواجهات بطولة كأس السوبر المصري في النسخة الجارية، والتي تبدأ بمواجهة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز 10 معلومات عن بطولة كأس السوبر المصري قبل انطلاقها اليوم.

1- أول مباراة لبطولة كأس السوبر المصري كانت بين الزمالك وفريق غزل المحلة، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية مقابل هدف، وذلك في 14 سبتمبر عام 2001.

2- يعتبر حازم إمام لاعب فريق الزمالك السابق أول من قص شريط الأهداف في البطولة، وذلك في الدقيقة 20، أمام غزل المحلة عام 2001.

3- جاءت أول المباريات التي انتهت بركلات الترجيح، وذلك في المواجهة الأولى بين الأهلي والزمالك عام 2003، وفاز الأهلي بأول ألقابه بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

4- يعد الحكم الفرنسي الآن سارس صاحب أول صافرة أجنبية في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري.

5- يعتبر هدف أحمد حسن مكي مهاجم حرس الحدود السابق هو الأسرع في تاريخ أهداف السوبر المصري، وذلك مع الدقيقة 5، في شباك فريق الأهلي عام 2009، في المباراة التي انتهت لصالح فريق حرس الحدود بثنائية نظيفة.

6- حقق 6 مدربين مصريين بطولة كأس السوبر المصري من قبل، وهم:

حسن شحاتة، حسام البدري، طارق العشري، عبد العزيز عبد الشافي، محمد حلمي، عبد الحميد بسيوني.

7- يأتي البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق مناصفة مع السويسري مارسيل كولر، على رأس قائمة أكثر المدربين حصولا على اللقب بواقع 4 مرات لكل منهما، وذلك مع فريق الأهلي.

8- يعد فريق الزمالك أكثر الفرق تحقيقا للوصافة في بطولة كأس السوبر المصري بواقع 8 مرات.

9- تقام البطولة على الأراضي الإماراتية للمرة التاسعة في تاريخ البطولة.

10- أكبر فوزًا في تاريخ مواجهات السوبر المصري كان بنتيجة 4-2، وذلك في مواجهة المقاولون العرب أمام الزمالك وفوز المقاولون بالكأس نسخة 2004، أما الثانية كانت عام 2023، في فوز الأهلي أمام فريق مودرن سبورت.