مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة بجميع انحاء العالم وبالتحديد العربية والخليجية عن مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات اليوم الحزم ضد الخليج 4:55. القادسية ضد الخلود 7:30. الرياض ضد ضمك 7:30. القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن تردد قناة ثمانية القمر: نايل سات التردد: 12360 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4.