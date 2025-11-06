نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة بجميع انحاء العالم وبالتحديد العربية والخليجية عن مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم
الحزم ضد الخليج 4:55.
القادسية ضد الخلود 7:30.
الرياض ضد ضمك 7:30.
القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن
تردد قناة ثمانية
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.