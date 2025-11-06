الرياضة

مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة بجميع انحاء العالم وبالتحديد العربية والخليجية عن مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

الحزم ضد الخليج 4:55.

القادسية ضد الخلود 7:30.

الرياض ضد ضمك 7:30.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

