أوبريت "إيزيس.. وفاء النيل' في الاحتفال بمناسبة افتتاح المتحف الكبير بالقومي لثقافة الطفل

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف أد.أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير تحت شعار "مصر عادت شمسك الذهب"، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال مساء يوم الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦ م.



ويبدأ الحفل على المسرح الروماني بالسلام الجمهوري، ثم كلمة رئيس المركز، وكلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تبدأ الفقرات الفنية مع فقرات غنائية لفريق كورال "سلام" الذي يتغنى بأوبريت "إيزيس.. وفاء النيل" آخر كلمات الشاعر الراحل شوقي حجاب، ألحان وتوزيع المايسترو وائل عوض وإنتاج المركز، عروض لفريق "بنات وبس" الاستعراضي، عرض الأراجوز يتحدث عن المتحف المصري الكبير، ويختتم الحفل بعرض فريق "كنزنا" المسرحي بمسرحية "حابي قصة حياة النيل" تأليف د. ميرفت عبد الناصر وإخراج أحمد جابر.



وعلى هامش الاحتفال يتم افتتاح معرض رسومات خريجي كورسات الرسم عن المتحف المصري الكبير، ويقدم الحفل مجموعة من المبدعين الصغار من أبناء المركز.