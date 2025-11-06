نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرياض ضد ضمك في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الرياض لخوض مواجهة قوية أمام ضمك، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تُحسن من وضعه في جدول الترتيب.

وتُقام المباراة على ملعب نادي الرياض، في لقاء يتطلع خلاله أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث، بينما يأمل ضمك في الخروج بنتيجة إيجابية تُعيد له التوازن.

ويحتل الرياض المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 7 نقاط، بينما يأتي ضمك في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الرياض وضمك في دوري روشن

تنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الرياض ضد ضمك

تُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.