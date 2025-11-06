نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القادسية ضد الخلود في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق القادسية مواجهة متكافئة أمام الخلود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة نتائجه الإيجابية.

وتقام المباراة على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، حيث يأمل القادسية في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث، بينما يسعى الخلود لتحقيق مفاجأة والعودة بالنقاط من خارج الديار.

ويحتل القادسية المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 14 نقطة، في حين يأتي الخلود في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة القادسية والخلود في دوري روشن

تنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، في تمام الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية ضد الخلود في دوري روشن

تُنقل المواجهة عبر قناة ثمانية 2 التابعة لشبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.