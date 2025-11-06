نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعربية نحو اللقاء المرتقب الذي يجمع بين فريق الأهلي ونظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري 2025، حيث يزداد البحث خلال الساعات الحالية عن موعد المباراة والبث المباشر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، في ظل رغبة الجماهير في متابعة مواجهة قوية تجمع بين بطل الدوري وبطل كأس الرابطة في بطولة تقام خارج الحدود وتحديدًا في دولة الإمارات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جدول مباريات بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال، التي تقام خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من نوفمبر بمشاركة أربعة فرق هي بطل الدوري وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة وفريق آخر يشارك بنظام البطاقة الذهبية، مما يجعل المنافسة هذا العام أكثر قوة وإثارة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

تنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا غدًا الخميس الموافق السادس من نوفمبر 2025 على ملعب استاد هزاع بن زايد، حيث تُقام صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت الإمارات.

وتأتي أهمية المباراة كونها الخطوة الأخيرة قبل الوصول إلى نهائي السوبر المصري، وقد سبق للأهلي أن تُوج بلقب النسخة الماضية بطريقة درامية بعد الفوز بركلات الترجيح، وهو ما يزيد من طموح اللاعبين والجهاز الفني للحفاظ على اللقب وتحقيق التأهل للمباراة النهائية في النسخة الحالية.

ويبحث المدرب عن تقديم بداية قوية تعزز فرص الفريق في الفوز بالبطولة للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري والقنوات الناقلة

تقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر ثلاث قنوات ناقلة تمتلك حقوق البث داخل الإمارات وخارجها، وهي قناة أبوظبي الرياضية، وقناة دبي الرياضية، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت التي تبث الفعاليات عبر شبكة المحترفين الإماراتية، ليتمكن المشاهد من متابعة اللقاء بجودة عالية وتحليل فني شامل قبل وبعد المباراة.

وتأتي أهمية تعدد القنوات الناقلة في زيادة فرص المشاهدة ورفع نسب المتابعة، خصوصًا أن السوبر المصري من البطولات التي تحظى بجماهيرية واسعة داخل وخارج مصر، كما أن إقامة البطولة في الإمارات يضيف لها طابعًا جماهيريًا خاصًا يعزز من قيمة الحدث.

تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة السوبر المصري

من المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الدنماركي على تشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي، إلى جانب اللاعب أحمد حسن كوكا أو اللاعب محمد شكري المتواجد بين الخيارات الدفاعية.

وفي خط الوسط يتواجد الثلاثي مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه في مركز صناعة اللعب والدعم الهجومي.

أما في خط الهجوم فمن المنتظر أن يشارك أحمد مصطفى زيزو وأشرف بن شرقي إلى جانب اللاعب نيتس جراديشار لقيادة الجبهة الهجومية القوية التي يعتمد عليها الفريق في إنهاء الهجمات واستغلال الفرص.

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام الأهلي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق المنافس تحت قيادة المدير الفني للدخول بتشكيل يضم محمد بسام في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع الرباعي محمد صادق ورجب نبيل وأحمد هاني وجاستيس آرثر.

أما خط الوسط فيضم الثلاثي مروان أوتاكا وأحمد بلحاج وعمرو السولية؛ وفي خط الهجوم يقود الهجوم الثلاثي إسلام عيسى وفخري لاكاي وأيمن موكا.

ويأمل الجهاز الفني في تقديم مباراة قوية وتقديم أداء يليق بتاريخ الفريق، مع محاولة تحقيق مفاجأة كبيرة على حساب فريق كبير والوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه ضمن بطولة السوبر المصري.

طموحات الفريقين قبل المباراة

يدخل الفريقان اللقاء بطموحات مختلفة لكن الهدف واحد وهو التأهل للمباراة النهائية. ويسعى النادي الأحمر إلى الحفاظ على لقبه ومواصلة رحلة التألق في البطولات المحلية والقارية، بينما يبحث سيراميكا عن تحقيق إنجاز تاريخي والإطاحة بالمنافس الأبرز في البطولة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وندية عالية، نظرًا لأن الفريقين قدما مستويات جيدة خلال الفترة الماضية، وهو ما يجعل الحضور الجماهيري والمتابعة الإعلامية في أعلى مستوياتها خلال المواجهة المرتقبة.