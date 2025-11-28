نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حصاد أسبوعي مكثف لرئيس مجلس الوزراء: رسائل دولية قوية.. وشراكات تنموية تعزز مسار الاقتصاد المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصاد أسبوعي مكثف لرئيس مجلس الوزراء: رسائل دولية قوية.. وشراكات تنموية تعزز مسار الاقتصاد المصري

شهد هذا الأسبوع نشاطًا مكثفًا لرئيس مجلس الوزراء، تضمن مشاركات دولية رفيعة، وتحركات داخلية لدعم التنمية الصناعية، وتعزيز الخدمات الصحية، إلى جانب ملفات التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة. وفيما يلي أبرز الأنشطة كما استعرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء:

مشاركة فعالة في قمة العشرين بجوهانسبرج

شارك رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن رئيس الجمهورية في اجتماعات قمة العشرين بمدينة جوهانسبرج، حيث أكد خلال كلمته ضرورة إصلاح منظومة الديون العالمية بما يضمن عدالة التمويل للدول النامية، وتمكين الاقتصادات الصاعدة من مواصلة جهود التنمية وتعزيز الاستقرار المالي العالمي. كما طرح رؤية مصر حول تحديات الاقتصاد العالمي وسبل دعم الدول الأكثر تأثرًا بالأزمات الدولية.

تأكيد على وحدة المصير الإفريقي – الأوروبي خلال قمة أنجولا

خلال مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي – الأوروبي بأنجولا، شدد رئيس الوزراء على أن الأزمات التي شهدتها القارة الإفريقية أثبتت حقيقة محورية مفادها أن الأمن الإفريقي هو أمن أوروبي أيضًا.

وأشار إلى ضرورة وضع آليات مشتركة لتعزيز السلام وحل النزاعات، إلى جانب دعم مسارات التنمية والاستثمار في القارة.

شراكة تعليمية مصرية – إيطالية لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

شهد الأسبوع الإعلان عن إطلاق شراكة استراتيجية بين مصر وإيطاليا تستهدف إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مختلف التخصصات الصناعية والهندسية والخدمية.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في دعم التعليم الفني، وتأهيل جيل من العمالة المدربة وفق أحدث المعايير الصناعية الأوروبية.

100 مليون خدمة طبية ضمن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل

استعرض رئيس الوزراء التقرير الخاص بتقدم العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية في محافظات المرحلة الأولى.

كما أعلن اقتراب إطلاق المرحلة الثانية، بما يعزز حق المواطن في الحصول على رعاية صحية شاملة ومتطورة تحت مظلة تأمين محترفة ومستقرة.

طفرة جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد إنشاء مجمع الصناعات الكيميائية الفوسفاتية بمنطقة "سخنة 360" باستثمارات تتجاوز مليار دولار.

ويعد هذا المشروع من المشروعات الصناعية الكبرى التي تدعم توطين الصناعات الثقيلة، وتوفير فرص عمل، وزيادة القدرة التصديرية لمصر في مجال الصناعات الكيماوية.

تعزيز التعاون المصري – الجزائري ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم

على صعيد العلاقات الثنائية، شهد الأسبوع توافقًا مصريًا جزائريًا على تعزيز التعاون المشترك، مع الاتفاق على آلية لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

ويسهم ذلك في دفع العلاقات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة.