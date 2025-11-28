نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي الوكيل الدائم للوزارة يفتتح المعرض السنوي للحرف اليدوية لجمعية الصعيد للتربية والتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتح الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المعرض السنوي لجمعية الصعيد للتربية والتنمية بالظاهر، والمخصص لعرض الحرف اليدوية والتراثية لقريتي أخميم بسوهاج وحجازة بقنا، بهدف الحفاظ على هذه الحرف وإحياء تراثها العريق.

وشهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الهيئات الدبلوماسية بالقاهرة، إلى جانب الأستاذ وحيد نجيب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتجوّل الوكيل الدائم للحماية الاجتماعية بصحبة الحضور داخل أروقة المعرض، حيث اطلعوا على المنتجات اليدوية المصنوعة بخامات مصرية محلية، والتي تُنتجها أكثر من 150 فتاة وسيدة من أخميم، و100 من شباب صناع قرية حجازة. وأشاد الحضور بجودة المنتجات ودقة الحِرف اليدوية المعروضة.

وتحرص جمعية الصعيد للتربية والتنمية على إحياء التراث الثقافي والفني في صعيد مصر، وخلق فرص عمل للشباب والنساء والفئات ذات الدخل المنخفض، من خلال استثمار مهاراتهم في الحرف التراثية. وتُصنع كافة المنتجات باستخدام طرق يدوية تقليدية متوارثة مثل النول، مع الاعتماد على أشكال فنية مستمدة من التاريخ الفرعوني والقبطي والإسلامي.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 6 ديسمبر المقبل.

