المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:32 مساءً - أكد فضيلة الدكتور شوقي علام، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون ومفتي الديار المصرية السابق، أن الشرع الشريف لم يشرع الطلاق إلا كحل استثنائي وعلاج أخير عندما تستحيل الحياة الزوجية وتغلق جميع أبواب الإصلاح، مشددًا على أن الطلاق ليس الغاية الأولى، بل الحفاظ على كيان الأسرة هو الأصل.

وأوضح "علام"، خلال استضافته في برنامج "بيان للناس" على قناة "الناس"، أن المشرع الحكيم أحاط الطلاق بضوابط وشروط دقيقة لضمان عدم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود، ولحماية حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال الذين يتأثرون سلبًا بانهيار الأسرة.

الطلاق الحضاري والرجعة

وأشار الدكتور شوقي علام إلى مفهوم "الطلاق الحضاري" أو "التسريح بإحسان"، مؤكداً أن الإسلام شرع الطلاق مرتين قبل الطلقة الثالثة البائنة، وذلك لإعطاء الزوجين فرصة لمراجعة أنفسهم وإصلاح ذات البين خلال فترة العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً وتعود المياه لمجاريها.

تحذير من الاستهانة بلفظ الطلاق

وحذر مفتي الجمهورية السابق من ظاهرة استسهال التلفظ بالطلاق في أتفه المواقف، داعياً الأزواج إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة والصبر، والبحث عن حلول بديلة للمشكلات الزوجية قبل التفكير في هدم البيت، مشيراً إلى أن عقد الزواج هو "عقد تنازلات" متبادلة وليس ساحة للندبة والمشاكسات.

واختتم "علام" حديثه بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالمنهج القرآني في التعامل مع الخلافات الزوجية، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بعيداً عن الخصومة الشديدة التي تضر بالأسرة والمجتمع.