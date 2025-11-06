نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون تقطيع.. بث مباشر الزمالك يواجه بيراميدز بنصف نهائي ناري في السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت شعار "الثأر هدف مشروع"، يدخل فريق بيراميدز مواجهة نارية أمام الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، على استاد آل نهيان في أبوظبي. وتأتي المباراة وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة أنها تحمل طابعًا ثأريًا بعد أن حرم الزمالك نظيره بيراميدز من لقب كأس مصر في الموسم الماضي.

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز أمام الزمالك



يخوض بيراميدز اللقاء بغيابات مؤثرة في صفوفه، إذ يفتقد أربعة لاعبين من القوام الأساسي للفريق، أبرزهم رمضان صبحي ومصطفى فتحي، بالإضافة إلى يوسف أوباما وأسامة جلال، ما دفع المدير الفني يورتشيتش لتجهيز البدلاء مبكرًا لتعويض الغيابات.

خطة تغطية قناة أون تايم سبورت لمباراة الزمالك وبيراميدز



تبدأ قناة أون تايم سبورت 1 تغطيتها الخاصة للمباراة في السادسة والنصف مساء، من خلال استوديو تحليلي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، ويشارك فيه الكباتن حازم إمام وعماد متعب، على أن يتولى عصام عبده مهمة التعليق، وأحمد المسيري كمراسل من أرض الملعب.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد معروف حكمًا للساحة، يعاونه سامي هلهل وطارق مصطفى، بينما سيكون الإماراتي زايد النعيمي حكمًا رابعًا، وحسام عزب حكم فيديو، وشريف عبدالله مساعدًا له.

الثأر في أبوظبي.. الزمالك يواجه بيراميدز بنصف نهائي ناري في السوبر المصري 2025



سيناريو المباراة في حالة التعادل



وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سواء السلبي أو الإيجابي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية من كأس السوبر المصري 2025.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز مع المنتصر من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي تُقام في التوقيت نفسه مساء اليوم الخميس.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تُذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر عدد من القنوات المفتوحة والمجانية، أبرزها قناة أون سبورت 1، وقناة AD Sports HD 1، وقناة دبي الرياضية، بالإضافة إلى البث المباشر عبر «يوتيوب» من خلال الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية، مما يُتيح للجماهير متابعة المباراة بسهولة ودون تقطيع عبر منصات متعددة.

قائمة الزمالك في كأس السوبر المصري 2025

يخوض الزمالك البطولة بقائمة قوية تضم ثلاثي حراسة المرمى محمد صبحي، محمد عواد، مهدي سليمان.