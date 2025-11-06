نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة الأهلي Al Ahly وسيراميكا كليوباترا Ceramica Cleopatra،، في نصف نهائي السوبر المصري 2025 اليوم الخميس 5:00 مساءً عبر X (تويتر) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة الأهلي Al Ahly وسيراميكا كليوباترا Ceramica Cleopatra،، في نصف نهائي السوبر المصري 2025 اليوم الخميس 5:00 مساءً عبر X (تويتر)

بث مباشر مباراة الأهلي Al Ahly وسيراميكا كليوباترا Ceramica Cleopatra،، في نصف نهائي السوبر المصري 2025 اليوم الخميس 5:00 مساءً عبر X (تويتر)،، تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعربية مساء اليوم الخميس إلى استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، حيث يلتقي النادي الأهلي Al Ahly مع سيراميكا كليوباترا Ceramica Cleopatra في مواجهة قوية ضمن نصف نهائي بطولة السوبر المصري 2025.

ويبحث الفريقان عن بطاقة التأهل إلى النهائي في لقاء مثير ينتظر أن يحسمه ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر X تويتر

يقدم موقع دوت الخليج الإلكتروني البث المباشر للمباراة في مواعيدها الرسمية، مع تغطية لحظة بلحظة للأحداث داخل الملعب وتحليل فني شامل بعد المباراة.

ويمكن للجماهير متابعة المباراة أيضًا من خلال حسابات البث المباشر عبر X (تويتر) التي سيتم تفعيلها مع انطلاق اللقاء.