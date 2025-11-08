عقدت لجنة إعداد الرياضيين بالاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا مشتركًا مع ممثلي أندية محافظة ظفار، وذلك برئاسة سالم بن خلفان السعدي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد ونائب رئيس اللجنة وبحضور إياد بن سالم الشنفري عضو مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الأندية في المحافظة. يأتي الاجتماع في إطار جهود مجلس ادارة الاتحاد لتطوير كرة اليد العمانية وفتح مراكز اعداد الرياضيين بمحافظة ظفار من أجل اكتشاف وصقل المواهب الشابة. ويعد مشروع مراكز إعداد الرياضيين من أهم المشاريع التي يشرف عليها الاتحاد العماني لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب حيث يضم حاليا 9 مراكز تدريبية في أندية هي: السيب، والشباب، ونزوى، وعبري، وصحم، وينقل، ونادي عمان، ومجيس، وصلالة وهدف الاجتماع إلى إضافة مراكز جديدة في ظفار من ما يعزز من مشاركة أندية المحافظة في البطولات التي ينظمها الاتحاد على مستوى الناشئين والشباب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اجتماع مشترك للجنة إعداد الرياضيين باتحاد اليد مع أندية محافظة ظفار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.