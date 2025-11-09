نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة انتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير الكرة الإيطالية مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره لاتسيو على ملعب «جوزيبي مياتزا» ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي موسم 2025/2026، في مباراة يسعى خلالها الإنتر لمواصلة مطاردة القمة، بينما يأمل لاتسيو في استعادة توازنه والعودة للمنافسة على المربع الذهبي بعد تذبذب نتائجه الأخيرة.

يدخل إنتر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما واصل نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، حيث فاز في دوري أبطال أوروبا على كايرات الكازاخستاني (2-1)، ثم واصل تفوقه في الدوري المحلي بانتصارين متتاليين على فيورنتينا (3-0) وهيلاس فيرونا (2-1). ويأمل الفريق في تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الكالتشيو، لمواصلة مطاردة ثنائي الصدارة نابولي وميلان.

في المقابل، يسعى لاتسيو إلى الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية تعيد له الثقة وتقربه من المربع الذهبي، إذ يرى مدرب الفريق أن الفوز على إنتر قد يمثل نقطة انطلاق جديدة لمسيرة النسور هذا الموسم، بعد تذبذب النتائج في الجولات الماضية.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن نابولي وميلان، بعدما خاض 10 مباريات، حقق خلالها 7 انتصارات وتعرض لثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلوا 12.

أما لاتسيو فيأتي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، بعد أن فاز في 4 مواجهات وتعادل في 3 وخسر مثلها، مسجلًا 13 هدفًا مقابل 7 أهداف في مرماه.

القنواا الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو

تقام مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، على ملعب جوزيبي مياتزا.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ولاتسيو

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات (تردد 11678 – استقطاب عمودي – معدل الترميز 27500)، بالإضافة إلى بثه عبر منصة StarzPlay في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

