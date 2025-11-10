الجمعة.. انطلاق منافسات درع الوزارة والتصفيات النهائية لدوري الدرجة الأولى للطائرة

لقاءات وجولات حاسمة

كتب ـ بدر الزدجالي:

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني للكرة الطائرة جدول بطولة درع الوزارة للموسم الحالي 2025/‏2026 وكذلك جدول مباريات التصفيات النهائية لدوري الدرجة الاولى للموسم الحالي بعد ختام الجولة الاولى من الدوري بتاهل اربعة فريق الى الجولة النهائية.

وتنطلق منافسات درع الوزارة يوم الجمعة القادم، بعد ان تم توزيع الفرق المشاركة الى مستويات، حيث تم وضع الفريقين المتصدرين من المجموعة الاولى السيب والبشائر والمجموعة الثاني صحار ومجيس من دوري الدرجة الاولى في التصنيف الاعلى وانتقالهم الى الدور الربع النهائي للمسابقة وتقام منافسات المسابقة بنظام خروج المغلوب.

وكان الاتحاد قد اجرى قرعة مسابقة درع الوزارة قبل أيام، حيث من المقرر ان تنطلق منافسات يوم الجمعة بلقاء يجمع مرباط وظفار ويلتقي النصر مع الاتحاد ضمن لقاءات أندية محافظة ظفار والفائز من المباراة الأولى يلاقي نادي طاقة والفائز من المباراة الثانية يلاقي نادي صلالة وتلعب الجولة الثانية يوم 21 نوفمبر، والتي ستشهد ايضا لقاء يجمع صور وضنك ويوم 22 يلعب الخابورة مع بهلاء والحمراء مع سمائل ويلعب الشباب مع مصيرة يوم 26 والفائز منها يلاقي مجيس. وتم كذلك اعتماد منافسات التصفيات النهائية لمسابقة دوري الدرجة الأولى بعد ان اختتمت بنجاح منافسات الدور الأول من مسابقة الدوري، والتي اسفرت عن تأهل السيب في المركز الأول والبشائر في المركز الثاني من المجموعة الأولى وتاهل صحار اولا ومجيس في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية وسوف تلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام دوري من دورين، وبعدها يتحدد ترتيب الفرق من الأول الى الرابع ويلعب بعدها صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الأول والمركز الثاني مع المركز الثالث في مباراتي الذهاب والاياب والفائز منهما يتأهل الى المباراة النهائية.

وتنطلق منافسات التصفيات النهائية لدوري الدرجة الأولى يوم الجمعة القادم بلقاءات تجمع البشائر وصحار على صالة المجمع الشبابي بنزوى في الساعة السادسة مساء، ويلعب يوم السبت القادم السيب مع مجيس في الساعة السادسة مساء على صالة نادي الأمل على ان تنطلق الجولة الثانية يوم 21 من الشهر الحالي بلقاء يجمع مجيس وصحار على صالة المجمع الشبابي بصحار والسيب مع البشائر على صالة نادي الأمل.