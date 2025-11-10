نادي السيب يتوج ببطولة فرق العموم لكرة الطاولة

حقق نادي السيب لقب بطولة فرق العموم لأندية سلطنة عمان لكرة الطاولة وذلك لعام 2025 وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي عبري بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة في كافة أشواطها وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأول بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر برعاية العميد متقاعد سعيد بن محمد الحجري رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى وبحضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة الطاولة.

وقدّم لاعبو نادي السيب مباراة فنية عالية المستوى أمام نظرائهم لاعبي نادي عبري، ليخطفوا فوزاً ثميناً ساهم في عودتهم الى منصات التتويج بعد أن غاب النادي في الموسم المنصرم، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز نادي الرستاق على نادي طاقة بنتيجة 3-1، ليحصل على الميداليات البرونزية فيما جاء نادي طاقة بالمركز الرابع، وساهم وجود اللاعب المحترف هذا الموسم بالأندية المحلية، في ارتفاع التنافس بالبطولة المحلية، حيث تواجد عدد من اللاعبين المحترفين من الصين وكوريا الجنوبية والبحرين وغيرها من الدول.