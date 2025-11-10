ختام بطولة أرض السلام المفتوحة الثانية للكاراتيه

اختُتمت مؤخرا فعاليات بطولة أرض السلام المفتوحة الثانية للكاراتيه، والتي نظمها مركز الشوتوكان للكاراتيه تحت مظلة اللجنة العمانية للكاراتيه بصالة نادي الأمل اقيم حفل الختام تحت رعاية سعادة طارق بن محمد الخروصي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية العوابي.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة تمثلت في 310 لاعبين ولاعبات في منافسات الكاتا والكوميتيه يمثلون 24 نادياً وأكاديمية ومركزاً للكاراتيه من 7 دول هي: سلطنة عُمان، الإمارات، الكويت، السعودية، قطر، السودان، ومصر وشهدت البطولة منافسة قوية في مختلف الفئات العمرية، حيث أسفرت نتائج البطولة عن تتويج فريق نادي شيتوريو عُمان بالمركز الأول وجاء مركز الشوتوكان للكاراتيه في المركز الثاني ونادي أبطال الكاراتيه بالمركز الثالث وأكاديمية أبطال الكاراتيه بالمركز الرابع.

وبعد نهاية البطولة قام راعي الحفل بتكريم الحكام الذين أداروا منافسات البطولة تقديراً لجهودهم ودورهم في إنجاح الحدث وتقليد الفائزين بالميداليات في عدد من الفئات السنية في منافسات الكاتا والكوميتيه، بالاضافة الى تكريم دفعة جديدة من مدربي ولاعبي مركز الشوتوكان للكاراتيه وتسليم شهادات الحزام الأسود (الدان) بمختلف درجاتها تقديراً لتفانيهم في التدريب وحرصهم على تطوير مهاراتهم الفنية.