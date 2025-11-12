الرياض - كتبت رنا صلاح - يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، نظيره السوري مساء يوم غد الخميس، في المباراة الودية التي تقام على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره السوري

ويتجدد اللقاء الودي بين المنتخبين الشقيقين يوم 18 الحالي، في إطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من السابع وحتى الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل.

ويسعى المدير الفني للمنتخب الأولمبي عمر نجحي للوقوف على مستويات لاعبيه من خلال المباراتين الوديتين أمام نظيره السوري الباحث أيضا عن خوض مرحلة إعداد جيدة للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وتضم تشكيلة المنتخب الأولمبي اللاعبين : مراد الفالوجي، عبد الرحمن سليمان، سلامة السلمان، عرفات الحاج، جعفر سمارة، أحمد أيمن، محمد الشطي، عدنان نوفل، صالح فريج، محمد طه، أنس الخب، أحمد المغربي، عبد الله المنيص، محمد كحلان، هاشم المبيضين، سيف سليمان، يوسف قشة، أيهم السمامرة، مؤمن الساكت، أمين الشناينة، عمر خضر، عبد الرحمن الزغايبة، محمود ذيب، عبد الرحمن جروان، وخلدون صبرة.