وولفرهامبتون يُعيّن إدواردز مدرباً

وولفرهامبتون يُعيّن إدواردز مدرباًأعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، اليوم، تعاقده مع الويلزي روب إدواردز مدربا جديدا لفريق كرة القدم لمدة ثلاثة مواسم ونصف تنتهي صيف العام 2029.

وأوضح النادي في بيان على موقعه الإلكتروني أن إدواردز البالغ من العمر (42) عاما سيتولى مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا المقال من منصبه الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن التعاقد مع إدواردز تم بعد دراسة دقيقة لمسيرته كمدرب متجدد الأفكار يحتاج إليه النادي لإنقاذه من خطر الهبوط للدرجة الأولى هذا الموسم وأنه بناء على رغبتهم في الاستقرار التدريبي في النادي تم التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم ونصف تنتهي صيف العام 2029.

يذكر أن وولفرهامبتون يحتل المركز العشرين (الأخير) في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين من 11 مباراة بتعادله في مباراتين والخسارة في تسع مباريات وسيلتقي مع كريستال بالاس في 22 نوفمبر الجاري لحساب الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

ويعد الويليزي إدواردز أحد لاعبي وولفرهامبتون السابقين حيث أمضى مع الفريق 111 مباراة كلاعب من العام 2004 إلى 2008، وسبق له قيادة نادي لوتون تاون للصعود للدرجة الممتازة 2023 كما درب نادي ميدليزبره.