نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساكا يعلق على إمكانية فوز آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال بوكايو ساكا، مهاجم آرسنال، اليوم الخميس، إن الفريق اللندني عليه أن يحافظ على تركيزه ويبقى متواضعًا في ظل تصدره سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه بعد مرور 11 مباراة. وجاء ذلك قبل مباراة إنجلترا أمام صربيا على استاد ويمبلي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويملك آرسنال 26 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادلين، بعدما انتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 2-2 أمام سندرلاند يوم السبت الماضي، فيما قلص مانشستر سيتي الفارق بعد فوزه 3-صفر على أرضه أمام ليفربول.

ولم يتلقَّ فريق المدرب ميكيل أرتيتا سوى خمسة أهداف في الدوري حتى الآن، لكن ساكا قال إنهم لا يستبقون الأحداث.

وأبلغ ساكا محطة «توك سبورت» الإذاعية الرياضية في مقابلة نُشرت اليوم الخميس: «علينا فقط الفوز في كل مواجهة، هذه هي العقلية التي ندخل بها المباريات، ثم نرى أين ستأخذنا».

وأوضح: «لا يمكننا أن ننجرف وراء ما يقوله الناس، لأنهم في يوم يقولون شيئًا، وفي اليوم التالي يقولون شيئًا آخر».

وتابع: «رأي الناس فينا يتغير مثل الطقس. الأهم هو غرفة الملابس الخاصة بنا، والأساس والثقة التي نملكها بأنفسنا».

واحتل آرسنال المركز الثاني لثلاثة مواسم متتالية تحت قيادة أرتيتا، إذ اقترب من اللقب في موسمي 2022-2023 و2023-2024 قبل أن يبتعد بفارق أكبر الموسم الماضي وهي سلسلة من الإخفاقات تركتهم يطاردون لقبهم الأول في الدوري منذ عقدين.

ويستضيف آرسنال غريمه اللدود صاحب المركز الخامس توتنهام هوتسبير يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد فترة التوقف الدولي.

ويستعد ساكا لمباراتي تصفيات كأس العالم أمام صربيا، وخارج أرضه أمام ألبانيا يوم الأحد المقبل، في وقت أصبحت فيه إنجلترا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في النهائيات المقررة العام المقبل في أميركا الشمالية، بعد تحقيق ستة انتصارات متتالية في مجموعتها.