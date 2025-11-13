عاجل- حركة حماس تُعلن تسليم جثمان إسرائيلي محتجز في قطاع غزة الليلة بمنطقة خان يونس

أحمد جودة - القاهرة - حركة حماس تُعلن تسليم جثمان إسرائيلي محتجز في قطاع غزة الليلة بمنطقة خان يونس

أعلنت حركة حماس أنها ستسلم الليلة جثمانًا لإسرائيلي محتجز في قطاع غزة، وذلك في منطقة خان يونس بجنوب القطاع، في خطوة تأتي ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرفات بين حماس وإسرائيل.

تفاصيل الإعلان

وذكرت حركة حماس وجناح سرايا القدس التابع لـ جماعة الجهاد الإسلامي أن تسليم الجثمان سيُجرى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، في إطار تنفيذ بنود الصفقة الموقّعة بشكل وسطي لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

الخلفية والاتفاق المبرم

وجاء هذا الإعلان بعد أن أكدت الاتفاقية التي تمّ التوصل إليها في أكتوبر الماضي بين حماس وإسرائيل الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء وتسليم رفاة عدد من الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

أهمية الخطوة والتحديات المستقبلية

تمثل هذه الخطوة مؤشرًا على التزام الأطراف ببنود الاتفاق، لكنها تأتي في سياق هش يعاني فيه تنفيذ الصفقات من عدة عقبات، منها صعوبة الوصول إلى جثامين إضافية داخل القطاع وإتمام تبادلها.