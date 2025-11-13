عاجل ـ من قلب الحرب.. «نسمة» الناجية من خمسة حروب وإبادة تتصدر نتائج الثانوية بـ 99.4٪ في غزة

أحمد جودة - القاهرة - من قلب الحرب.. «نسمة» الناجية من خمسة حروب وإبادة تتصدر نتائج الثانوية بـ 99.4٪ في غزة

أعلنت نتائج امتحان الثانوية العامة على مستوى قطاع غزة اليوم الخميس، وبرزت بين المتفوقين الطالبة نسمة إياد النبيه (من عائلة شهدت خمس حروب وموجات إبادة) التي حقّقت المركز الأول بمعدل 99.4 ٪ في الفرع العلمي وهو إنجاز استثنائي وسط ظروف غير اعتيادية.

تفاصيل النتيجة

ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن نسمة سجلت أعلى معدل في الفرع العلمي، وهو 99.4 ٪، متجاوزة كل زملائها في قطاع غزة.

وأضاف التقرير أنها نجت من خمسة حروبٍ متعاقبة ومعارك دمويةٍ وإبادةٍ مروّعة، ما يجعل إنجازها ليس فقط علامة أكاديمية، بل أيضًا رمزًا للصمود والأمل في أوقاتٍ عصيبة.

قصة التفوق

تعيش الطالبة نسمة في بيئةٍ متأثرة بتداعيات الحرب في قطاع غزة، حيث غيّرت المعارك نمطَ الحياة بالكامل، ولكنها على رغم ذلك تمكّنت من التفوّق الأكاديمي وتحقيق أعلى الدرجات. وخلال إعلان النتيجة، كتب شقيقها الصحفي عاصم إياد النبيه عبر وسائل التواصل: «أختي نسمة الناجية من خمسة حروب وإبادة هي الأولى على غزة في الثانوية العامة 99.4 % علمي»

دلالة إنسانية ورسالة أمل

إن هذا الإنجاز يشكّل رسالة قوية بأن التعليم لا يتوقّف أمام التدمير أو النزوح أو فقدان الأمان، بل يمكن أن يكون بوابة نهوض ومقاومة لصنع مستقبل أفضل. المدينة التي دمّرتها الحروب ترى فيها الأمل يتجدّد عبر تفوق أبنائها في أقسى الظروف.