نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شوبير" يشيد بتجربة جامعة حلوان في اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والرياضية والثقافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الكابتن أحمد شوبير على مشاركة نادي جامعة حلوان في الدرجة الرابعة، وأشاد شوبير بتجربة جامعة حلوان بعد تصريح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، بأن نادي الجامعة سيشارك في الدرجة الرابعة تمهيدا للمشاركة في الدوري الممتاز.

وقال شوبير في برنامجه "مع شوبير" المذاع على ON Sports 93. 7 FM، أن هناك طفرة غير مسبوقة في جامعة حلوان في الأنشطة الطلابية والرياضية والفنية والثقافية، لاكتشاف المواهب ورعايتها، وأن فرق جامعة حلوان تشارك الآن في عدد من الألعاب في كرة القدم، كرة الصالات، والتايكوندوا، الكاراتيه، المصارعة، والجامعة تعمل على تطوير الفرق وصولًا للدوري الممتاز مستقبلًا.

وشبه "شوبير" مايحدث في جامعة حلوان وتجربة "نادي جامعة حلوان" بتحريك المياه الراكدة"، مطالبا بعودة دوري الجامعات، لتكون الجامعات منبع الأبطال الرياضيين، في ظل دعم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وفي إطار حرص نادي جامعة حلوان على تعزيز التواصل الرياضي والإعلامي، وجّه النادي الدعوة إلى الكابتن أحمد شوبير لزيارة مقره، وذلك للاطلاع على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، فضلًا عن لقاء الفريق الأول لكرة القدم للرجال والسيدات. وذلك في سياق دعم الأنشطة الرياضية بالنادي، وتأكيد دوره في رعاية المواهب وتطوير الرياضة الجامعية.