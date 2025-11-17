نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالقاهرة حتى 30 درجة وتحذيرات من الشبورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا اعتبارًا من غد الثلاثاء، حيث تصل على السواحل الشمالية إلى 25:29 درجة، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 27:30 درجة، فيما يسود جنوب البلاد طقس حار نهارًا مع درجات تتراوح بين 27:33 درجة.

ويستمر الطقس خريفيًا مائلًا للبرودة صباحًا، معتدلًا نهارًا، ومائلًا للبرودة في آخر الليل، مع استقرار نسبى في الرياح على معظم الأنحاء.

شبورة وصحب جزئية

تشهد بعض الطرق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية صباحًا بين الساعة 4 و9 صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة في المحافظات

القاهرة الكبرى:

القاهرة: 17-25 درجة

العاصمة الإدارية: 15-26 درجة

6 أكتوبر: 15-26 درجة

بنها: 17-25 درجة

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: 17-25 درجة

وادي النطرون: 16-24 درجة

كفر الشيخ: 16-24 درجة

المنصورة: 17-25 درجة

الزقازيق: 16-25 درجة

طنطا: 15-24 درجة

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: 15-25 درجة

مطروح: 14-23 درجة

سيوة: 12-24 درجة

جنوب الصعيد:

أسيوط: 11-25 درجة

سوهاج: 13-26 درجة

الأقصر: 13-27 درجة

أسوان: 14-28 درجة

البحر الأحمر:

الغردقة: 18-27 درجة

شرم الشيخ: 19-28 درجة

مرسى علم: 19-28 درجة

نصائح للمواطنين

تنصح الأرصاد بتوخي الحذر من الشبورة المائية صباحًا على الطرق، وضبط سرعة القيادة لتجنب الحوادث، مع ارتداء الملابس المناسبة لتغير درجات الحرارة بين الصباح والمساء.