تطورات موقف أندريك داخل ريال مدريد

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب شهر ديسمبر واقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوي، تتزايد التحليلات حول مستقبل إندريك في ريال مدريد، في ظل ابتعاده الواضح عن خطط المدرب تشابي ألونسو. اللاعب البرازيلي، الذي وصل الصيف الماضي محاطًا بتوقعات كبيرة، بات على أعتاب الخروج معارًا إلى أولمبيك ليون، رغم أن تشيلسي ما زال قادرًا على إفساد الصفقة والدخول بقوة في الساعات المقبلة، تمامًا كما ينتظر النادي الفرنسي تكرار تجربة نجاحه السابقة مع ماريانو دياز.

مالديني: لم يحصل على الفرص الكافية

المحلل الكروي الشهير خوليو مالدونادو “مالديني”، أحد أبرز وجوه Movistar وCOPE، تحدث بصراحة عن وضع إندريك، مشددًا على أنه لاعب موهوب لم يحصل على الوقت الكافي لإثبات قدرته. وقال عبر قناته في يوتيوب Mundo Maldini:“أنا أحب إندريك كثيرًا. عندما شاهدته في بالميراس أعجبني جدًا، وأرى أنه لم يحصل على الكثير من الفرص في مدريد".

وعند سؤاله عمّا إذا كان اللاعب قد يكون قد تعرّض للمبالغة في التقدير، أجاب:“ربما تم تضخيم قيمته قليلًا. ما كان يفعله في البرازيل لا يكفي مباشرة ليكون أساسيًا في ريال مدريد. كرة القدم الأوروبية شيء مختلف تمامًا، والقفزة من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا كبيرة جدًا. لكنني ما زلت أؤمن بإندريك على المدى البعيد".

أرقام مهمة رغم الدقائق القليلة

ورغم مشاركته في نحو 800 دقيقة فقط، ترك إندريك بصمة واضحة:

– هدّاف ريال مدريد في كأس الملك الموسم الماضي بخمسة أهداف، بفارق هدف واحد فقط عن المتصدر فيران توريس.

– أصغر لاعب يسجل للريال في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما هز شباك شتوتغارت في سبتمبر 2024 في سانتياغو برنابيو.

– أصغر لاعب أجنبي يسجل مع ريال مدريد في مباراة رسمية، بعد هدفه أمام بلد الوليد.

مالديني ينصح: الحل هو الإعارة

ويرى مالديني أن الأفضل لمسيرة المهاجم البرازيلي هو الخروج معارًا للعب دقائق منتظمة قبل العودة إلى مدريد. وقال:“لو كنت مكانه، لذهبت على سبيل الإعارة إلى فريق يضمن لي اللعب كأساسي، ثم أعود. هذا حدث مع كثير من اللاعبين—كارباخال نفسه غادر إلى ليفركوزن ثم عاد ليصبح أحد أفضل الأظهرة في تاريخ النادي".

وأضاف أن إندريك أثبت أنه يملك حسًا تهديفيًا واضحًا، وأن اللعب المستمر سيُسرّع من نضجه وقدرته على التأقلم مع كرة القدم الأوروبية.

