وديًا.. «طولان» يحشد القوة الضاربة في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر لمواجهة الجزائر

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب القادمة، لثاني مبارياته الودية في فترة التوقف الدولي، وذلك حين يواجه بعد قليل نظيره منتخب الجزائر، في إطار استعداد الأشقاء لبطولة كأس العرب القادمة.

أعلن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب المصري عن تشكيل الفراعنة في مواجهة اليوم أمام منتخب الجزائر، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع: كريم فؤاد، رجب نبيل، عمر فايد، كريم العراقي.



خط الوسط: غنام محمد، أكرم توفيق، محمد النني.



خط الهجوم: محمد مسعد، حسام حسن، مصطفى سعد "ميسي".

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2، الناقل الحصري لمباراة اليوم بين منتخب مصر والجزائر، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد عفيفي.

يذكر أن المباراة الماضية انتهت بفوز المنتخب المصري بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي مساء الجمعة الماضية.

