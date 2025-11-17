نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مصر ضد الجزائر مباشر دون تقطيع | ودية الفراعنة قبل كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الفراعنة اليوم لتأكيد تفوقهم وتحقيق انتصار جديد أمام الجزائر، بعدما نجح منتخب مصر الثاني في حسم المواجهة الأولى بنتيجة مثيرة انتهت بفوز الفراعنة 3-2، ما زاد من حماس الجماهير ورفع من سقف التوقعات قبل مباراة مصر والجزائر الثانية الودية استعدادًا لكأس العرب 2026.

وشهدت مباراة مصر والجزائر الأولى إثارة كبيرة، حيث تقدم منتخب الجزائر أولًا عبر عادل بولبينة في الدقيقة 31، قبل أن يدرك عماد الدين عزي التعادل لمصر بهدف عكسي إثر عرضية من محمد شريف في الدقيقة 40. وفي الشوط الثاني، سجل نسيم الغول هدفًا جزائريًا في الدقيقة 67، لكن رجب نبيل أعاد الفراعنة للمباراة عند الدقيقة 81 بعد تمريرة محمد النني، قبل أن يخطف حسام حسن هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 89، لتنتهي مباراة مصر والجزائر بفوز مثير 3-2.

وتأتي مباراة اليوم لتمنح منتخب مصر فرصة لتأكيد تفوقه، واستغلال الزخم الفني والذهني، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت سابقًا، وتجربة تكتيكات هجومية جديدة، خصوصًا مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العرب 2026.

غيابات وتحديات قبل مباراة مصر والجزائر



يفتقد المنتخب عددًا من لاعبي بيراميدز بسبب ارتباطات الدوري أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت، ما دفع الجهاز الفني لإعادة ترتيب أوراقه والاعتماد على البدلاء والعناصر الشابة. ورغم الغيابات، يظهر لاعبو منتخب مصر الثاني روحًا معنوية عالية واستعدادًا لخوض مباراة مصر والجزائر بكل قوة.

استعدادات فنية للمواجهة



المدرب حلمي طولان عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين لتحليل مباراة مصر والجزائر السابقة، مع التركيز على تحسين التمركز الدفاعي، والتنظيم في وسط الملعب، وتعزيز التحولات الهجومية السريعة، إضافة إلى تطبيق الضغط العالي منذ البداية. وأكد طولان أن الوديات ليست أقل أهمية من المواجهات الرسمية، خاصة مع قرب انطلاق البطولة.

التشكيل المتوقع للفراعنة اليوم أمام الجزائر:



ومن المنتظر أن يبدأ منتخب مصر الثاني بقائمة أساسية قوية، على أن يتم الدفع بعدد من البدلاء خلال الشوط الثاني لمنح عناصر جديدة فرصة اكتساب الخبرة والظهور في أجواء تنافسية قبل البطولة.

شاهد بالبث المباشر مصر اليوم.. مشاهدة مباراة مصر × الجزائر بث مباشر دون "تشفير" | مباراة ودية استعدادًا لكأس العرب 2025

أهمية مباراة مصر والجزائر قبل كأس العرب 2026



تعد هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لمدى جاهزية منتخب مصر الثاني، سواء على المستوى البدني أو التكتيكي، خصوصًا مع اقتراب انطلاق كأس العرب 2026. كما تمثل مباراة مصر والجزائر فرصة لإبراز المواهب الشابة، وفرض أسماء جديدة على حساباتهم النهائية لقائمة البطولة.

ترقب جماهيري وإعلامي كبير



الجماهير المصرية تعد نفسها لمتابعة مباراة مصر والجزائر بشغف، خاصة بعد الفوز السابق، الذي منح الفراعنة دفعة معنوية قبل المواجهة الثانية. الأجواء في استاد القاهرة من المتوقع أن تكون حماسية، مع طموح جماهيري برؤية أداء قوي يطمئن الجميع قبل البطولة.