مشاركة تحكيمية دولية أولى للريشة الطائرة العُمانية

تشارك الحكمتان العُمانيتان علياء السيابية ونورمان الحوسنية في أول ظهور تحكيمي دولي خارجي للريشة الطائرة العُمانية، وذلك بعد أن حظيتا بثقة الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة للمشاركة ضمن الطاقم التحكيمي في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة للناشئين المقرر إقامتها في مدينة إربيل العراقية ابتداءً من يوم غدٍ الاربعاء ولغاية 26 نوفمبر الجاري.

وتُعد هذه المشاركة محطة مهمة تحققت ضمن مستهدفات اللجنة العُمانية لألعاب المضرب في مسار إعداد وتأهيل الكفاءات التحكيمية العُمانية في رياضة الريشة الطائرة، كما تمثل خطوة رائدة نحو تمكين الكوادر النسائية الرياضية، وتعزيز حضور المرأة العُمانية في مجالات التحكيم على المستويين المحلي والدولي.

وأشارت رقية العميرية عضو اللجنة العُمانية لألعاب المضرب أن اختيار السيابية والحوسنية يأتي انعكاسًا لجهودهما المستمرة في تطوير قدراتهما الفنية واجتيازهما للمتطلبات التحكيمية الداخلية والخارجية المعتمدة، مشيرةً إلى أن هذه المشاركة ستمنحهما فرصة ثمينة لاكتساب خبرات جديدة والاطلاع على أفضل الممارسات التحكيمية في البطولات الدولية، والتي تعود بالنفع على مستواهما بالإضافة إلى مستوى زملائهن وزميلاتهن على المستوى الوطني من خلال نقل هذه الخبرات وتطويرها في الدورات والبطولات المحلية.

الجدير بالذكر أن اللجنة العُمانية لألعاب المضرب قدمت مجموعة من البرامج التطويرية، والتي تلاها مشاركة حكامها فيما يقارب من ثماني بطولات محلية خلال العامين المنصرمين، والتي أسهمت بشكل كبير في إعداد الحكمتين وتأهيلهن للمشاركة في مثل هذه الاستحقاقات، حيث حرصت اللجنة على توفير بيئة تدريبية متقدمة، ودعم فني وتوجيهي متواصل، إلى جانب فتح مسارات واضحة للكوادر الوطنية للمشاركة خارجيًا وتمثيل السلطنة بالصورة المشرفة دولياً، وذلك بعد استضافة بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة للناشئين في العام الماضي.