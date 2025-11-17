نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Yalla shoot منتخب مصر LIVE.. بث مباشر مباراة منتخب مصر وكاب فيردي اليوم في بطولة العين الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت منتخب مصر LIVE.. بث مباشر مباراة منتخب مصر وكاب فيردي اليوم في بطولة العين الودية

تتجه الأنظار إلى ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، حيث يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة قوية أمام منتخب كاب فيردي ضمن بطولة العين الودية الدولية. وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم للمنتخب المصري قبل الدخول في الاستحقاقات القارية المقبلة، وعلى رأسها كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، إلى جانب الاستعداد للمرحلة التالية بعد ضمان التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026.

أهمية المباراة للمنتخب المصري

يدخل المنتخب المباراة وهو يبحث عن رد الفعل بعد الخسارة الأخيرة أمام أوزبكستان. ويبحث الجهاز الفني بقيادة حسام حسن عن اختبار اللاعبين وتصحيح الأخطاء. ويعمل الجهاز الفني على منح فرص أكبر للعناصر الجديدة، مع التركيز على تجهيز اللاعبين الأساسيين بالشكل المناسب قبل بداية المعسكرات النهائية الخاصة بالبطولات المقبلة.

المباراة تمثل فرصة للاعبين الجدد. وتعطي الجهاز الفني رؤية أوضح حول مستوى كل عنصر. وتمنح المنتخب فرصة لتجربة خطط مختلفة قبل الاستحقاقات الرسمية.

خسارة أوزبكستان وتأثيرها على مواجهة كاب فيردي

خسر منتخب مصر في المواجهة السابقة أمام منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد. وظهر المنتخب بمستوى أقل من المطلوب، وهو ما يزيد من أهمية الظهور بشكل أفضل في مباراة كاب فيردي. ويبحث المنتخب اليوم عن أداء أقوى، وانضباط داخل الملعب، وحضور هجومي واضح.

في المقابل، تعرض منتخب كاب فيردي للهزيمة أمام إيران في الجولة الأولى من البطولة. وهذا يجعل اللقاء بين الفريقين متكافئًا من ناحية الدافع والرغبة في الانتصار.

تفاصيل بطولة العين الودية

تضم البطولة أربعة منتخبات. وتأتي مصر، أوزبكستان، كاب فيردي، وإيران ضمن إطار استعدادات كل منتخب للبطولات القارية المقبلة. وتقام مباريات البطولة على ملعب هزاع بن زايد.

ويخوض المنتخب المصري المباراة في الجولة الثانية من البطولة، بينما يقام النهائي بين أوزبكستان وإيران يوم 18 نوفمبر.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

تقام المباراة اليوم الإثنين 17 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. ويحتضن ملعب هزاع بن زايد اللقاء، وهو الملعب الذي شهد مباريات عديدة للمنتخبات العربية خلال السنوات الماضية.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر مجموعة من القنوات المفتوحة على نايل سات. وتشمل:

أبو ظبي الرياضية

قناة On Sport 1 HD

القنوات تبث المباراة دون تشفير. ويستطيع الجمهور متابعة اللقاء بسهولة عبر البث المفتوح.

قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة

أعلن الجهاز الفني قائمة تضم مجموعة من اللاعبين الأساسيين، إلى جانب عناصر جديدة. وتشمل القائمة:

حراسة المرمى

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد صبحي – مصطفى شوبير

خط الدفاع

محمد هاني – محمد حمدي – أحمد فتوح – رامي ربيعة – خالد صبحي – حسام عبدالمجيد – محمد إسماعيل

وسط الملعب

مروان عطية – حمدي فتحي – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمود صابر – محمود حسن تريزيجيه – طاهر محمد طاهر – مروان عثمان – عمر مرموش – أحمد سيد زيزو – محمود زلاكة – محمد صلاح

خط الهجوم

أسامة فيصل – صلاح محسن – مصطفى محمد

القائمة تضم توازنًا بين الخبرات والعناصر الشابة. وتعطي الجهاز الفني مساحة لتقييم مستوى اللاعبين خلال المباريات.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2025

يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار موزمبيق وأنجولا وجنوب إفريقيا. وهي مجموعة قوية، وتتطلب جاهزية كاملة قبل بداية البطولة. ويهدف المنتخب إلى المنافسة على اللقب، خاصة بعد الأداء المتذبذب خلال الأعوام الماضية.

استعدادات الجهاز الفني للمباراة

ركز حسام حسن خلال التدريبات على الجوانب البدنية والهجومية. وطلب من اللاعبين سرعة التحرك والضغط العالي، إضافة إلى استغلال الفرص بشكل أفضل. الجهاز الفني يعمل على رفع درجة التركيز الدفاعي، خاصة بعد الأخطاء التي ظهرت في مباراة أوزبكستان.

تدريبات المنتخب شهدت اجتماعًا فنيًا من الجهاز مع اللاعبين. وجاء الاجتماع بهدف التأكيد على أهمية الالتزام داخل الملعب، واللعب بطريقة جماعية، وعدم فقدان الكرة في مناطق خطرة.

أجواء ما قبل المباراة

الجماهير المصرية في الإمارات بدأت التوافد إلى ملعب هزاع بن زايد مبكرًا. وتنتظر الجماهير أداءً قويًا من المنتخب بعد الانتقادات التي طالت الفريق في الفترة الماضية.

المباراة تمثل اختبارًا جديدًا للمنتخب. وتكشف مدى قدرة اللاعبين على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني. وتحدد أيضًا شكل الفريق قبل المعسكرات المقبلة.

تحضيرات منتخب كاب فيردي للمواجهة

خاض منتخب كاب فيردي تدريباته في ملعب مركز التدريب بمدينة العين. ويبحث الفريق عن تحقيق فوز يعيد الثقة بعد الهزيمة أمام إيران. ويعتمد منتخب كاب فيردي على القوة البدنية والسرعة. ويعتمد على الهجمات المرتدة السريعة.

رؤية تحليلية للقاء

المباراة تبدو متوازنة من البداية. ويحتاج منتخب مصر إلى:

السيطرة على وسط الملعب

التحرك السريع

استغلال الأطراف

تحسين الأداء الدفاعي

إنهاء الهجمات بدقة

من المتوقع أن يبدأ المنتخب بثلاثي هجومي قوي. وقد يعتمد الجهاز الفني على مصطفى محمد كمهاجم أساسي. ويأتي دور مرموش وزيزو وصلاح في اختراق الدفاعات.

مباراة مصر وكاب فيردي تمنح الجماهير فرصة لرؤية المنتخب في تجربة قوية قبل بداية البطولات الرسمية.

وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا للجهاز الفني.

وتقدم صورة جديدة حول جاهزية المنتخب. ويمكن متابعة اللقاء بسهولة عبر القنوات المفتوحة، ليستطيع الجمهور متابعة الأداء لحظة بلحظة.