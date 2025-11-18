Iraq vs UAE.. موعد مباراة العراق ضد الإمارات اليوم والقنوات الناقلة ومعلق المباراة في تصفيات آسيا المؤهلة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب البصرة الدولي في العراق حيث تقام المواجهة الحاسمة التي تجمع بين المنتخب العراقي ومنتخب الإمارات، هذه المباراة تمثل ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026، نظراً للاهتمام الجماهيري، نستعرض لكم الموعد الدقيق لانطلاق صافرة المباراة، بالإضافة إلى قائمة القنوات التلفزيونية الناقلة لهذا النزال المصيري.

موعد مباراة العراق ضد الإمارات اليوم

يستضيف ملعب البصرة الدولي بالعراق اليوم الثلاثاء، الثامن عشر من نوفمبر 2025، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب الإمارات ونظيره العراقي، تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة 07:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 06:00 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد الإمارات اليوم

يتم نقل أحداث المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من منتخب الإمارات العربية المتحدة ونظيرة منتخب العراق، على شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تعد الناقل الحصري لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 2، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي المعروف حسن العيدروس، وعبر قناة الكأس 5 بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.