الرياض - كتبت رنا صلاح - قدّم المنتخب السوري واحدة من أفضل مبارياته في التصفيات، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الباكستاني بنتيجة 4-0، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2027. وقد شهد اللقاء حضورًا جماهيريًا لافتًا، عكس حجم الدعم الذي يحظى به نسور قاسيون في هذه المرحلة الحاسمة من مشوارهم القاري.

Syria vs Pakistan.. انتصار كبير يقود سوريا إلى نهائيات كأس آسيا 2027 بعد الفوز على باكستان

تفوق واضح منذ الدقائق الأولى

بدأت سوريا المباراة بصورة هجومية منظمة، حيث اعتمد اللاعبون على الضغط العالي والتمرير السريع، مما أربك دفاع باكستان بشكل مبكر، وشهدت الدقائق الأولى محاولات جادة لافتتاح التسجيل، وسط سيطرة شبه كاملة على الكرة وتحركات نشطة على أطراف الملعب.

الحلاق يفتتح التسجيل ويمنح سوريا الأفضلية

نجح المنتخب السوري في ترجمة تفوقه خلال الدقيقة 38، عندما سجل محمد الحلاق هدف التقدم بعد سلسلة تمريرات منسّقة انتهت بتسديدة قوية سكنت الشباك، وقد منح هذا الهدف اللاعبين ثقة أكبر في التحكم بإيقاع اللقاء حتى نهاية الشوط الأول.

انطلاقة مثالية للشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، واصل نسور قاسيون الضغط الهجومي، ليعود محمد الحلاق مجددًا ويوقع على الهدف الثاني مبكرًا، مؤكّدًا تفوقه الفردي وقدرته على صناعة الفارق، وأظهر المنتخب السوري انسجامًا كبيرًا بين الخطوط، مما سهّل السيطرة على وسط الملعب.

هدفان يحسمان المباراة في اللحظات الأخيرة

نجح المنتخب السوري في إضافة الهدفين الثالث والرابع خلال الوقت بدل الضائع، بعد هجمات مرتدة سريعة استغلها اللاعبون باحترافية كبيرة، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 12 من الوقت الإضافي، ليكمل الفريق لوحة الانتصار ويؤكد استحقاقه للنقاط الكاملة.

تأهل تاريخي بعلامة كاملة

رفع المنتخب السوري رصيده إلى 15 نقطة من خمس مباريات، ليضمن رسميًا تأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2027 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، ويعكس هذا التأهل المسار التصاعدي لأداء الفريق، واستعداده الجاد للمنافسة على مستوى القارة في المرحلة المقبلة.