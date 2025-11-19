نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عاشور لـ”الحوار كبير”: عدت إلى بيتي في الأهلي.. وهذه كواليس مكالمة الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام عاشور، قائد النادي الأهلي السابق، عودته للعمل داخل القلعة الحمراء، كمدير لفرع البراعم بفرع النادي في التجمع، كاشفًا تفاصيل اتصاله برئيس النادي الكابتن محمود الخطيب.

وقال عاشور خلال الحلقة الأولى من بودكاست “الحوار كبير”، أول بودكاست رياضي بحضور جماهيري يقدمه الإعلامي أحمد أسامة: “ليس كل ما يتمناه الإنسان يُدركه، كنت أتمنى أن أُنهي مسيرتي الكروية داخل الأهلي، لكن الظروف لم تسمح بذلك. ومع ذلك، عدت من جديد إلى بيتي ولكن في موقع مختلف.”

وأضاف: “أعتبر هذه الخطوة بداية جديدة في مسيرتي، تمامًا كما بدأت لاعبا داخل النادي الأهلي وحققت معه عددًا كبيرًا من البطولات والإنجازات. لدي طموح كبير للنجاح في عملي الجديد داخل النادي.”

وتابع: “النجاح داخل المكان الذي تنتمي إليه يحتاج إلى دراسة وجهد وطموح، وهذا ما أعمل عليه خلال الفترة الحالية.”

وكشف عاشور كواليس اتصاله بالكابتن محمود الخطيب، قائلًا: “الخطيب تواصل معي وطلب لقائي في فرع الشيخ زايد، ولم نخض في أي تفاصيل وقتها. وبعد فترة، أعاد الاتصال بي وحدد لنا لقاءً في فرع التجمع، بحضور الكابتن مختار مختار، والكابتن محمد يوسف، والكابتن زكريا ناصف. تحدثوا معي في عدة نقاط، وكان أبرزها عودتي للعمل داخل النادي من جديد، وبإذن الله تكون خطوة موفقة.”

واختتم عاشور تصريحاته قائلًا: “كنت دائمًا أطمح للعودة إلى الأهلي، وسعيت من أجل ذلك. يومي الأول في الأكاديمية كان مليئًا بالسعادة، وكأنني عدت من سفر طويل إلى أهلي. وأسعى لأن أقدم أفضل ما لدي، وأن أحقق نجاحًا كبيرًا في مهمتي.