الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية ضد شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا 2025/2026، المباراة تأتي في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية، ويستضيفها ملعب القاهرة الدولي اليوم السبت، وسط أجواء حماسية كبيرة بين جماهير النادي الأحمر.

زيزو ولعها.. مباراة الاهلي وشبيبة القبائل الان بجودة عالية.. دقيقة بدقيقة

توقيت مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والشرق الأوسط انطلاق المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، اللقاء يبث حصريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الرسمي لمباريات دوري أبطال أفريقيا، ويمكن لمتابعي البطولة متابعة كل أحداث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة والفضائية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل

يدخل الأهلي المباراة بقيادة جهازه الفني الكامل، معتمدا على خبرة لاعبيه المحترفين في البطولات الأفريقية، يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز في افتتاح مشواره بدوري أبطال أفريقيا، للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية التي تضم أيضا الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني، ويأمل الأهلي في استثمار الدعم الجماهيري الكبير، بعد إعلان الجهات المعنية السماح بحضور السعة الكاملة للجماهير.

الأهمية الجماهيرية والنفسية للمباراة

تشكل هذه المباراة تحديا كبيرا للأهلي، خاصة في ظل تواجد جماهيره بكثافة داخل ملعب القاهرة الدولي، الجماهير الحمراء تعتبر لاعبا سادسا للفريق، إذ يسعى الأهلي إلى حسم اللقاء مبكرا واستغلال الدعم الجماهيري لإعادة هيبة الفريق على المستوى القاري، ويعول النادي على مهارات لاعبيه في خط الهجوم والدفاع لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن انطلاقة قوية في البطولة.

المنافس الجزائري شبيبة القبائل

من جانبه، يطمح شبيبة القبائل الجزائري إلى مفاجأة الأهلي على أرضه وبين جماهيره، مستندا إلى تاريخ النادي العريق في البطولات الأفريقية، يسعى الفريق الجزائري إلى تسجيل حضور قوي ضمن منافسات المجموعة الثانية، وجمع نقاط مهمة من بداية مشواره.

توقعات المباراة والأهداف المحتملة

يتوقع خبراء كرة القدم مباراة متكافئة بين الفريقين، مع أفضلية نسبية للأهلي بفضل عامل الأرض والجمهور، يسعى الأهلي ضد شبيبة القبائل إلى تقديم أداء هجومي مميز، بينما يعتمد الفريق الجزائري على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، جميع التوقعات تشير إلى مباراة مليئة بالإثارة والندية، مع ترقب جماهيري واسع.