الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد جماهير كرة القدم في العراق والسعودية لمتابعة مباراة مثيرة تجمع الأهلي المصري وشبيبة القبائل الجزائري ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026، حيث يسعى الفريقان لتحقيق بداية قوية تضمن لهما تعزيز فرص التأهل للأدوار التالية. الأهلي يعتمد على خبرة لاعبيه وقوة هجومه في تحقيق الانتصار، فيما يسعى شبيبة القبائل لتقديم أداء قوي مفاجئ قد يصعب المهمة على المنافس.

بدون تقطيع وبجودة عالية.. مشاهده الشوط الثاني من مباراة Al-Ahly ضد JS Kabylie مباشر في دوري أبطال إفريقيا

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر قناة تايم سبورت الأرضية المجانية، بجودة 4K وبدون تقطيع، كما يمكن متابعة البث عبر تطبيق القناة الرسمي للهواتف الذكية.

أهمية اللقاء

تعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل من أبرز مواجهات المجموعة الثانية، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في التأهل للأدوار التالية، ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة وأداء تكتيكي قوي بين اللاعبين، مع محاولة استغلال أي فرصة للتسجيل.

طاقم التحكيم

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لإدارة المباراة، بقيادة محرز المالكي حكم ساحة، ومساعدة أيمن إسماعيل ومروان سعد، بينما يشرف أمير الوصيف على المهمة كحكم رابع لضمان سير المباراة بشكل عادل وشفاف.

توقعات الأداء

يتوقع أن يلعب الأهلي بأسلوب هجومي مع الضغط على المنافس واستغلال الأخطاء، بينما سيعتمد شبيبة القبائل على الهجمات المرتدة السريعة لمحاولة تسجيل الأهداف، لتكون المباراة مليئة بالإثارة والتشويق لعشاق كرة القدم في العراق والسعودية.