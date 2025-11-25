نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة حية | مانشستر سيتي يستضيف باير ليفركوزن في مباراة حاسمة بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، نحو ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، حيث يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره باير ليفركوزن الألماني في مباراة قوية ومثيرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

وتأتي هذه المباراة في وقت حاسم لكلا الفريقين، حيث يسعى مانشستر سيتي لتعزيز موقعه ضمن الفرق المتصدرة وضمان بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بينما يطمح باير ليفركوزن لتحقيق مفاجأة تعيد الفريق إلى المنافسة على الصعود في البطولة الأوروبية.

مواعيد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن اليوم

تم تحديد مواعيد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في التوقيتات التالية:

الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق والأردن وسوريا وقطر والبحرين واليمن والكويت.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان ولبنان وفلسطين.

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.

وبهذه التوقيتات، سيتمكن عشاق كرة القدم من متابعة أحداث المباراة مباشرة وبشكل لحظي من أي مكان حول العالم.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، بعد أن قدم الفريق أداءً قويًا في المباريات السابقة، رغم بعض التعادلات التي أثرت على رصيده من النقاط.

في المقابل، يأتي باير ليفركوزن في المركز الحادي والعشرين برصيد 5 نقاط، ويأمل الفريق الألماني في استغلال المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى المنافسة على التأهل لدور الستة عشر.

أبرز اللاعبين المتوقع مشاركتهم

يترقب المشجعون مشاركة النجم المصري عمر مرموش مع باير ليفركوزن، خاصة بعد أن قلّت مشاركته في المباريات الماضية بسبب المنافسة الكبيرة داخل صفوف الفريق.

ومن جانب مانشستر سيتي، يعتمد الفريق على النجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي سيكون أحد أهم أسلحة الفريق الهجومية، إلى جانب الثنائي جيريمي دوكو وفيل فودين في صناعة الأهداف وفرض السيطرة على خط الوسط.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ريكو لويس – جون ستونز – جفارديول – ريان آيت نوري

خط الوسط الدفاعي: نيكو جونزاليس – سافينيو

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز – فيل فودين – جيريمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

ويعتمد مانشستر سيتي على التنسيق بين خط الوسط والدفاع والهجوم لضمان استحواذ أكبر على الكرة وفرض أسلوب لعبه الهجومي طوال المباراة.

القنوات الناقلة والبث المباشر

يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن مباشرة عبر موقعنا الإلكتروني من خلال خدمة البث المباشر، حيث سيتم تحديث المباراة قبل انطلاقها بساعات، مع تغطية شاملة لكل أحداث اللقاء بما يشمل الأهداف، البطاقات، التبديلات والتحليلات الفنية في الوقت الحقيقي.

كما تبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناة beIN Sports 1 HD مع التعليق المباشر لأبرز المعلقين الرياضيين المختصين في دوري أبطال أوروبا.

أهمية المباراة في البطولة

تمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة لكلا الفريقين، ففوز مانشستر سيتي يعني تعزيز فرصه في التأهل المبكر إلى الدور التالي، بينما يسعى باير ليفركوزن لاستعادة توازنه وتحقيق المفاجأة أمام الفريق الإنجليزي القوي، وهو ما يجعل المباراة مرتقبة بشدة من قبل جماهير كرة القدم الأوروبية والعالمية.