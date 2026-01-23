الرياض - كتبت رنا صلاح - اليوم الثاني من معرض الكتاب 2026 يشهد فعاليات فنية وتوعوية مميزة على المسرح الكبير في ثاني أيام معرض الكتاب 2026 , شهد المسرح الكبير العديد من الفعاليات الفنية والتوعوية المتنوعة التي جذبت الجمهور , حيث تم تنظيم مجموعة من العروض الفنية التي قدمتها فرق محلية , بالإضافة إلى ورش عمل وندوات تتناول مواضيع ثقافية هامة. الفرف خاصة كانت حاضرة بشكل قوي من خلال تقديم رقصات وموسيقى تمزج بين التراث والحداثة مما أعطى جوًا مميزًا للاحتفالية.

فرقة محمد عبد الوهاب تتألق على المسرح

قدمت فرقة محمد عبد الوهاب عددًا من الأغانى الشهيرة التي تفاعل معها الحضور , حيث قدم الفنانين أداءً رفيع المستوى يعكس التراث العربي الأصيل. استمتع الجمهور بأجواء من الحماس والذكريات بينما عزف الموسيقيون نغماتهم المحبوبة , مما جعل هذه الفعالية من أنجح الفقرات الفنية في المعرض.

فرقة الأنامل الصغيرة تدهش الحضور

في احدى الفقرات المبهرة , صعدت فرقة الأنامل الصغيرة إلى المسرح لتقديم عرض راقص مميز , حيث قدم الأطفال لوحات فنية حظيت بإعجاب الجميع. كان الأداء متقنًا وملئ بالطاقة الإيجابية , مما أضفى جوًا من البهجة والسعادة على المعرض , ونجحوا في جذب الأنظار نحو موهبتهم.

ورش العمل الثقافية تتنوع

كما تضمنت الفعاليات ورش عمل ثقافية متنوعة تركزت على تعليم الفنون المختلفة , من النحت إلى الرسم والأدب. شهدت الورش إقبالا كبيرا من الزوار وخاصة الشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم , حيث قدم الفنانون المختصون إرشادات قيمة لتمكين المشاركين من التعبير عن إبداعاتهم بشكل أفضل.

ندوات تتناول قضايا هامة

جاءت ضمن البرنامج ندوات تناولت مواضيع قضايا معاصرة , حيث شارك في النقاشات عدد من الكتاب والمفكرين , واستعرض المشاركون أفكارهم حول دور الثقافة في تعزيز الوعي المجتمعي. كان الحوار مثمرًا وغنيًا بالمعلومات , مما أضاف بعدًا ثقافيًا مهمًا لهذه الفعاليات.