الذهب يرتفع في مصر مجددًا.. عيار 21 يتجاوز 6600 جنيه والجنيه 53 ألفًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 09:30 مساءً -

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها مساء اليوم الجمعة 23 يناير 2026، مدفوعة بالزيادة العالمية في أسعار الذهب التي بلغت 4971.79 دولار للأوقية، إذ وصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، إلى 6630 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 53040 جنيهًا.

وجاءت أسعار الذهب في مصر كما يلي: عيار 24 سجل 7577.25 جنيه، وعيار 22 بلغ 6945.75 جنيه، وعيار 18 وصل إلى 5862.75 جنيه، وعيار 14 عند 4420 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 53040 جنيهًا.

وسجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا خلال التعاملات الآسيوية اليوم، مقتربًا من حاجز 5 آلاف دولار للأوقية، بعد إعلان الولايات المتحدة نشر سفن حربية باتجاه إيران، وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التوترات الدولية.

وعلى الرغم من أن أسواق المعادن الثمينة فقدت بعض الزخم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول اتفاق تجاري محتمل مع جرينلاند، إلا أن المخاوف المرتبطة بإيران، وغياب التفاصيل الدقيقة للاتفاق، أبقت الطلب على الذهب قويًا، مما انعكس على صعود الأسعار محليًا وعالميًا.