الرياض - كتبت رنا صلاح - أحدث مسلسل “قسمة العدل” الذي تلعب بطولته الفنانة إيمان العاصي ضجة كبيرة بين عشاق الدراما، حيث تناول قضايا اجتماعية ملحة مثل المساواة في الميراث، ويتناول العمل صراعات عائلية معقدة تنشأ نتيجة القرارات الجريئة التي يتخذها الأهل لتوزيع ممتلكاتهم، ما جعل الأحداث تثير اهتمام المشاهدين بشكل ملحوظ، فالإثارة تتصاعد مع كل حلقة جديدة من العمل، الذي يستقطب جمهورًا واسعًا.

تفاصيل مواعيد عرض وقنوات مسلسل قسمة العدل المثيرة تتصدر قائمة الانتظار هذا الموسم

المواعيد الرسمية للعرض

يستمر عرض مسلسل “قسمة العدل” عبر شبكة قنوات ON ومنصة WATCH IT، حيث يتضمن 30 حلقة تبث من يوم السبت إلى الخميس في مواعيد محددة، مما يجعله متاحًا لعشاق الدراما لمتابعة الأحداث المتسارعة بشكل مستمر، إذ يعكس العمل نبض المجتمع ويعالج قضاياه الحياتية.

ملخص الأحداث الدرامية

يركز المسلسل على حكاية أب يختار أن يمنح ابنته نصف ثروته، الأمر الذي يثير سلسلة من النزاعات العائلية وحبائل من المفاجآت، ملقيًا الضوء على التوتر بين الروابط الأسرية والمصالح المادية، وهو ما يضفى عليه طابعًا دراميًا مشوقًا، حيث تُبرز الحلقات واقع الأسرة في مواجهة قضايا قد تكون حساسة.

أبرز الأسماء في العمل

يضم العمل مجموعة من أبرز النجوم، مثل إيمان العاصي، وخالد كمال، ومحمد جمعة، ورشدي الشامي، بالإضافة إلى خالد أنور، وعابد عناني، وألفت إمام، إذ يجمع مخرج العمل أحمد خالد بين كل هذه الأسماء اللامعة، بينما تحمل القصة بصمة كل من أمين جمال وخالد أبو بكر وشادي أسعد وإبراهيم ربيع، ما يضفي على العمل روحًا جماعية مميزة.