بجودة HD… تردد قناة اليرموك الأردنية الجديد لمتابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 07:22 مساءً - شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي اهتمام واسع بتردد قناة اليرموك الأردنية خاصة من عشاق الدراما التاريخية بالتزامن مع استمرار عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في العالم العربي.

وجاء هذا الاهتمام بعد إعلان إدارة القناة عن تحديث تردداتها على القمر الصناعي نايل سات في خطوة تهدف إلى تحسين جودة البث وتقديم صورة أكثر استقرار بما يضمن تجربة مشاهدة أفضل دون تشويش أو انقطاع خصوصًا أثناء عرض الأعمال التركية التاريخية التي تهد من أبرز ما تقدمه القناة.

وتحرص قناة اليرموك بشكل دوري على تطوير تقنياتها لمواكبة متطلبات المشاهد العربي والحفاظ على مكانتها كواحدة من القنوات التي تجمع بين الدراما المميزة والبرامج المتنوعة ذات نسب المشاهدة المرتفعة.

تردد قناة اليرموك الأردنية على نايل سات

يمكن استقبال قناة اليرموك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12687

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

تردد قناة اليرموك الأردنية على العرب سات

في الأسطر التالية تردد قناة اليرموك الأردنية على القمر الصناعي عرب سات: