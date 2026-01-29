يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 07:22 مساءً - نحن اليوم على موعد مع مباراة حاسمة تجمع بين الفتح والاتحاد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن، وقبل ساعات من صدام الأحساء المرتقب انفجرت الأوضاع داخل البيت الاتحادي بتمرد مفاجئ من النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي ألقى بظلال من الشك حول مشاركته في لقاء الفتح في وقت يحتاج فيه الفريق لكل قواه الضاربة لانتزاع النقاط الثلاث والزحف نحو المربع الذهبي.

في مباراة اليوم وجد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو نفسه مضطرًا لترتيب أوراقه الفنية بعيدًا عن حسابات بنزيما وحسام عوار، مراهنًا على سرعات موسى ديابي وقوة نجولو كانتي في وسط الميدان لتجاوز هذه العقبة الصعبة وإعادة الهدوء لمدرج الاتحاد الصاخب أمام الفتح اليوم.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الفتح اليوم

من المنتظر أن يدخل كونسيساو اللقاء بخيارات تكتيكية هجومية، وهي:

سيتولى رايكوفيتش حماية الشباك.

يقود دانيلو بيريرا وحسن كادش الخط الدفاعي.

في منطقة العمليات يتواجد الثنائي الخبير فابينيو وكانتي لتأمين العمق.

تُوكل مهام صناعة اللعب وهز الشباك لكل من موسى ديابي وروجر فيرنانديز.

موعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن 2026

تتجه الأنظار صوب ملعب ميدان تمويل الأولى اليوم الخميس 29 يناير 2026، لمتابعة مباراة الاتحاد والفتح التي تنطلق في:

تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفقًا لتوقيت القاهرة فإن صافرة البداية ستكون عند الساعة 5:00 مساءً.

يترقب الجمهور في مسقط وأبوظبي انطلاق الإثارة عند السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح اليوم

سيتمكن المتابعون من رصد كافة تفاصيل مباراة الاتحاد والفتح وما سيحدث خلف الكواليس عبر قناة ثمانية 1 الناقل الحصري للبطولة، كما ستكون المباراة متاحة للجماهير الرقمية عبر تطبيقي ثمانية وجاكو، حيث توفر هذه المنصات تغطية حية ومباشرة تضع المشاهد في قلب الحدث منذ اللحظات الأولى لعمليات الإحماء وحتى صافرة النهاية.

هوية معلق مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي

أسندت شبكة القنوات مهمة التعليق على هذه المواجهة للمعلق جعفر الصليح الذي سيوافينا بكل المستجدات الفنية والخبرية من أرض الملعب.

ومن المتوقع أن يكون تعليقه مفعمًا بالحماس لمواكبة الصراع الفني المحتدم بين طموح الفتح في استغلال ظروف خصمه وإصرار الاتحاد على إثبات أن كيانه لا يقف على لاعب مهما كان اسمه ونفوذه في عالم الكرة المستديرة.