بدون إزعاج… تردد قناة أفلام أجنبية بدون إعلانات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 07:22 مساءً - تحظى قنوات الأفلام الأجنبية المعروضة على القمر الصناعي نايل سات بإقبال واسع من محبي السينما العالمية لما تقدمه من محتوى متنوع يجمع بين المتعة والترفيه واكتشاف ثقافات مختلفة، هذه القنوات تتيح مشاهدة أفلام مترجمة بجودة صورة عالية تشمل أحدث الإنتاجات إلى جانب أعمال سينمائية خالدة وهو ما يجعلها خيار مفضل لعشاق الأكشن والرعب والرومانسية والإثارة، وفيما يلي أحدث ترددات قنوات الأفلام الأجنبية المتاحة على نايل سات خلال عام 2025.

تردد قناة MBC2 على نايل سات

قناة MBC2 من أشهر القنوات المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية حيث تقدم باقة متنوعة تناسب مختلف الأذواق مع التزامها بعرض الأفلام مترجمة وبجودة مستقرة أما عن ترددها فهو:

التردد: 11938

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة Top Movies على نايل سات

قناة Top Movies مجموعة من الأفلام الأجنبية الحديثة والكلاسيكية وتعرف بتركيزها على أفلام الأكشن والمغامرات وتردد القناة هو:

التردد: 11873

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بديل (HD):

التردد: 10727

تردد قناة Scare على النايل سات

إذا كنت من محبي أفلام الرعب والتشويق فإن قناة Scare تعد خيار مناسب حيث تركز على عرض أفلام الرعب المترجمة بأجواء مثيرة والتردد هو:

التردد: 10873

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة Spider Action على النايل سات

تختص قناة Spider Action بعرض أفلام الأكشن والمغامرات مع محتوى يناسب فئات عمرية مختلفة ما يجعلها مناسبة للمشاهدة العائلية والتردد هو: