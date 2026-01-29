محامي الفنان أحمد عز يرد على حقيقة زواجه من مساعدته فجر محامي الفنان المصري أحمد عز مفاجأة حول الأخبار التي انتشرت خلال اليومين الماضيين عن زواج موكله من مساعد إقرأ المزيد

فجّر محامي الفنان المصري أحمد عز، مفاجأة حول الأخبار التي انتشرت خلال اليومين الماضيين عن زواج موكّله من مساعدته، بعد المنشور الذي نشرته طليقته الممثلة زينة، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، وزعمت فيه زواجه من مساعدته الخاصة.

وأكد مصيلحي محمد، أن موكله لم يتزوج حتى الآن، مشيراً إلى أن الفنان المصري ليس لديه مساعدة خاصة سيدة، بل مساعد رجل ويُدعى مصطفى درويش، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

أتى ذلك، بعدما نفى الفنان أحمد عز نفياً قاطعاً كل ما أشيع عن هذا الأمر، مؤكداً أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وسخر عز من تلك الأخبار، حيث قال في تصريحات صحافية: "طبعاً كلام غير صحيح، هو فيه حد يتجوز في الجو ده؟ ولا أعلم ما هو مصدر هذه الشائعات".

إلى ذلك، أوضح محامي الفنان المصري أن هيئة الدفاع عن عز اتخذت إجراءات لرد محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة، كما أنهم تقدّموا بشكوى لإدارة التفتيش القضائي بسبب المبالغة في رقم النفقة الذي حدّدته المحكمة.

وكان دفاع أحمد عز قد تقدّم بشكوى رسمية إلى وزارة العدل والتفتيش القضائي في مصر، كشف فيها عن تضرر موكله من أحكام محكمة الأسرة الصادرة ضده، التي بلغت قيمتها السنوية أكثر من 2.5 مليون جنيه.