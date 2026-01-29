تفاصيل صادمة.. قصة فيديو علاء العراقي بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 07:22 مساءً - أثار فيديو علاء العراقي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم تداول مقطع مصور يظهر تورطه في علاقة غير شرعية داخل منزل الزوجية، وتحول المقطع سريعًا إلى “تريند” وسط تساؤلات حول حقيقة الواقعة، ومصير الشاب بعد تدخل السلطات الأمنية، وتصدرت القضية اهتمام الرأي العام العراقي، خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن إلقاء القبض على علاء العراقي وبدء التحقيق معه رسميًا، في واقعة أثارت جدلًا أخلاقيًا وقانونيًا واسعًا.

كيف وقعت حادثة علاء العراقي داخل منزل الزوجية

كشفت مصادر مطلعة أن علاء العراقي لم يكن يتوقع عودة زوجته إلى المنزل في ذلك التوقيت بعدما تأكد من غيابها، وقرر استقبال إحدى الشابات داخل منزل الزوجية، وخلال تواجدهما في المنزل فوجئ بعودة زوجته بشكل مفاجئ، التي قامت بتصوير الواقعة كاملة عبر هاتفها المحمول، موثقة وجوده مع السيدة الأخرى داخل المنزل.

ووفقًا لما تم تداوله جاء تصوير الفيديو في إطار استعداد الزوجة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد زوجها، بعد تكرار الخلافات والمشاكل الزوجية بينهما خلال الفترة الماضية، وأشارت مصادر قانونية إلى أن المقطع المصور كان مخصصًا لدعم دعوى قضائية تطالب فيها الزوجة بحقوقها قبل أن يتسرب لاحقًا إلى منصات التواصل الاجتماعي ويثير حالة من الغضب الشعبي.

تطورات قضية علاء العراقي بعد انتشار الفيديو ورد فعل السلطات

بعد تداول الفيديو بشكل واسع تحركت الجهات الأمنية العراقية للتحقق من هوية الشخص الظاهر في المقطع، وبالفعل تم التأكد من أنه يدعى “علاء”، ليتم إلقاء القبض عليه وبدء التحقيقات الرسمية، وأكدت مصادر أمنية أن عملية القبض جاءت عقب فحص الفيديو والتأكد من صحته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها.

من جانبه أوضح محامي الزوجة أن موكلته لم تنشر الفيديو بنفسها وإنما احتفظت به ضمن ملف القضية، مشيرًا إلى أن تسريب المقطع تم دون علمها، وفي المقابل كشفت والدة علاء بعض التفاصيل المتعلقة بالحياة الزوجية لابنها، مؤكدة أن زوجته غادرت المنزل منذ عام 2025 بسبب خلافات أسرية متراكمة وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة الحالية.