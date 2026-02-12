نعرض لكم الان تفاصيل خبر «التنظيم والإدارة» يشكل لجنة لسرعة تنفيذ التعديلات الجديدة في هياكل الوزارات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 07:59 مساءً - قرر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تشكيل لجنة تتولى سرعة تنفيذ التعديلات اللازمة على الهياكل التنظيمية بالوزارات المعنية، وذلك في ضوء التعديل الوزاري الأخير، بما يدعم كفاءة منظومة العمل الحكومي ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد رئيس الجهاز أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية، من خلال مواءمة الهياكل التنظيمية مع الاختصاصات الجديدة أو المعدلة التي ترتبت على التعديل الوزاري، بما يعزز فاعلية الأداء المؤسسي، ويدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن اللجنة برئاسة رئيس قطاع الكفاءة المؤسسية، وتختص بمراجعة الهياكل التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات المطلوبة، ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية بالجهاز، بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق الانضباط الإداري، ويعزز كفاءة توزيع الاختصاصات، ويمنع التداخل أو الازدواجية في المهام.

وأشار نبيل، إلى أن الجهاز يتعامل مع ملف تطوير الهياكل التنظيمية باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة التحرك لضمان توافق البنية التنظيمية مع مستهدفات برنامج الحكومة وأولويات الإصلاح الإداري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التنظيم والإدارة» يشكل لجنة لسرعة تنفيذ التعديلات الجديدة في هياكل الوزارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.