الرياض - كتبت رنا صلاح - تعهّدت بريطانيا الخميس تقديم مئات الملايين من الدولارات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية والمساعدة في صد الهجمات الروسية على شبكات الكهرباء والتدفئة في هذا البلد.

بريطانيا تتعهد بتقديم حزمة دفاع جوي كبيرة لأوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن قرابة 200 مليون دولار ستُخصص لبرنامج يديره حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لشراء أسلحة أميركية لكييف.

كما سترسل لندن إلى أوكرانيا 1000 صاروخ خفيف الوزن بريطاني الصنع بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن حلفاء كييف "أكثر التزاما من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا" مع اقتراب الحرب الروسية من عامها الخامس.

وجاء هذا الإعلان فيما يجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو في بروكسل لمناقشة زيادة الدعم المقدم لأوكرانيا.

وتسبّب القصف الروسي العنيف على شبكة الطاقة في أوكرانيا في انقطاع التدفئة والكهرباء عن مناطق واسعة من البلاد في فصل شتاء قارس.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس "إنه إرهاب ضد السكان المدنيين".

وأضاف "لذا من الضروري تكثيف الدعم المقدم لأوكرانيا في مجال الدفاع عن النفس".