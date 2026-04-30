بولاريس تستهدف جذب 1.5 مليار دولار استثمارات لمجمعها الصناعي بالعاصمة الإدارية

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 02:11 مساءً - العربية نت _ تسلّمت شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي الأسبوع الماضي، 1.85 مليون متر مربع بالعاصمة الإدارية، استعداداً لتنفيذ منطقة صناعية متكاملة هي الأولى من نوعها في العاصمة الجديدة، بحسب ما قاله المدير العام للشركة في مصر، باسل شعيرة.

إعداد المخطط العام تمهيداً لتقديمه لشركة العاصمة الإدارية خلال الشهرين المقبلين

وأضاف شعيرة لـ”العربية Business”، أن الشركة تعمل على إعداد المخطط العام للمنطقة الصناعية الجديدة، تمهيداً لتقديمه لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خلال الشهرين المقبلين لاعتماده.

بدء الشركة التنفيذ الفعلي للمنطقة الصناعية الجديدة نهاية العام الجاري

وتوقع أن تبدأ الشركة التنفيذ الفعلي للمنطقة نهاية العام الجاري، فيما رجح بدء طرح الأراضي للمستثمرين خلال النصف الثاني من العام الحالي.

تكلفة تطوير المنطقة الصناعية الجديدة تتراوح بين 1.5 وملياري جنيه

وقدّر باسل شعيرة تكلفة تطوير المنطقة الصناعية الجديدة بما يتراوح بين 1.5 وملياري جنيه، خلال فترة تصل إلى نحو عامين ونصف.

الشركة تستهدف استكمال بيع المشروع بالكامل خلال فترة من 4 و5 سنوات

وقال إن الشركة تستهدف استكمال بيع المشروع بالكامل خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات، وتوقع أن يجذب استثمارات صناعية محلية وأجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأشار إلى تلقي “بولاريس” استفسارات عديدة من مستثمرين محليين وأجانب للاستثمار بالمنطقة منذ توقيع عقودها مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة الشهر الماضي، لكنه أوضح أن التعامل الجدي مع هذه الطلبات يرتبط باعتماد المخطط العام وتحديد الأسعار المبدئية.

ويستهدف المشروع الجديد استقطاب الصناعات الصديقة للبيئة، وفي مقدمتها الغذائية والدوائية والهندسية والتكنولوجية، إلى جانب الأنشطة اللوجستية والمخازن، وفق شعيرة.

الشركة ترصد 4 مليارات جنيه لتنفيذ واستكمال تنفيذ 3 مناطق صناعية

ذكر أن “بولاريس باركس” ترصد بشكل عام نحو 4 مليارات جنيه لتنفيذ واستكمال تنفيذ 3 مناطق صناعية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي السادات وأكتوبر الجديدة، خلال فترة تتراوح بين عامين و3 سنوات.

المناطق الثلاثة ستستقطب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار

وتوقع شعيرة أن تستقطب المشروعات الثلاثة استثمارات محلية وأجنبية بقيمة تصل 3 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2026 إلى 2028.

وأشار إلى تسلّم “بولاريس باركس”، مؤخراً، قطعة أرض بمساحة 1.3 مليون متر مربع تمثل المرحلة الثانية من منطقتها الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة.

وفي سبتمبر 2024، وقّعت شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية مع وزارة الصناعة، عقد تخصيص قطعة أرض على مساحة 2.6 مليون متر مربع بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لإقامة منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، وتم الاتفاق على تسليم الأرض على مرحلتين، بواقع 1.3 مليون متر في كل مرحلة.

الشركة انتهت من بيع 80% من أراضي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة

وأشار شعيرة إلى انتهاء الشركة من بيع 80% من أراضي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة لما يتراوح بين 70 و80 شركة.

تكلفة تطوير المرحلة الثانية من أراضي المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة تصل إلى مليار جنيه

وقدّر تكلفة تطوير المرحلة الثانية من أراضي المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة بنحو مليار جنيه.

الشركة جذبت استثمارات بقيمة نصف مليار دولار من المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة

وأفاد بأن الشركة جذبت استثمارات تقارب نصف مليار دولار بالمرحلة الأولى للمشروع، وتوقع استقطاب قيمة مماثلة في المرحلة الثانية.

الشركة انتهت من إعداد واعتماد المخطط العام لمشروع المنطقة الصناعية بالسادات وبدأت طرح الأراضي على المستثمرين

وبشأن مشروع المنطقة الصناعية بمدينة السادات، أوضح شعيرة أن الشركة انتهت من إعداد واعتماد المخطط العام مؤخراً، وبدأت طرح الأراضي على المستثمرين.

بدء تنفيذ المنطقة الصناعية بالسادات خلال النصف الثاني من العام الجاري بتكلفة مليار جنيه

وتوقع بدء تنفيذ المنطقة الصناعية بالسادات على مساحة 1.2 مليون متر، خلال النصف الثاني من العام الجاري، بتكلفة تُقدر بنحو مليار جنيه.

الشركة قدمت طلباً لهيئة التنمية الصناعية للحصول على أراضٍ جديدة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر

وبيّن أن الشركة قدمت طلباً إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على أراضٍ جديدة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، وتسعى للحصول على مساحات تتراوح بين 2 و4 ملايين متر مربع، موضحاً أن الطلب ما زال قيد الدراسة.

تأسست بولاريس باركس للتطوير الصناعي في مصر عام 2007، بشراكة مصرية من مجموعة سياك القابضة، وبولاريس التركية، وممفيس كابيتال البريطانية، ومجموعة الزامل السعودية.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.