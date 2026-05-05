منتخب الناشئين يستهل مشواره بملاقاة فيتنام غداً

منتخب الناشئين يستهل مشواره بملاقاة فيتنام غداًيستهل المنتخب اليمني للناشئين، مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، مساء يوم غدٍ الأربعاء بملاقاة نظيره الفيتنامي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة التي تحتضنها مدينة جدة السعودية.

وأنهى الأحمر الصغير بقيادة المدرب الوطني هيثم الأصبحي، استعداداته للمشاركة في العرس الآسيوي خلال الفترة من 5 إلى 25 مايو الجاري، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات اليمن، فيتنام، الإمارات، كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يلعب منتخبنا الوطني، لقاءه الثاني الأحد المقبل أمام نظيره الإماراتي، في حين يختتم دور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية (بطلة اللقب مرتين) الأربعاء 13 مايو الجاري.

ووفق نظام البطولة يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين 2026، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر المقبلين.