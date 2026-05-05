مدبولي: الانتهاء من تحديد مسار الشركات الحكومية ضمن خطة الطروحات قبل 30 يونيو

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 10:07 مساءً - دوت الخليج_ عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة مستجدات قيد الشركات الحكومية مؤقتًا في البورصة ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور د. حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، استعرض د. حسين عيسى موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنه سيتم عرض النسخة النهائية بعد التحديث على مجلس الوزراء قريبًا.

وأشار إلى اللقاء الذي عقده مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وما شهده من مناقشات حول دعم التعاون مع مجتمع الأعمال، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع منظمات الأعمال، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري حرص الحكومة على إتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وخلال الاجتماع، استعرض د. هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الموقف التنفيذي لبرنامج التعامل مع الشركات الحكومية، سواء من خلال نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي أو قيدها مؤقتًا في البورصة.

وأوضح أنه تم حصر مجموعة من الشركات الحكومية التي كانت تتبع قطاع الأعمال العام، وتم التوافق على قيد 20 شركة بالبورصة، تم قيد 12 منها بالفعل، وجارٍ تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت، إلى جانب نقل ملكية عدد آخر إلى صندوق مصر السيادي.

وأضاف أن الشركات الـ12 المقيدة تلقت عروضًا مهمة، مؤكدًا أن الإجراءات تسير وفق خطة تنفيذية واضحة، وأن الشركات أصبحت على شاشات التداول بالفعل.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة حسم موقف جميع الشركات قبل 30 يونيو المقبل.

