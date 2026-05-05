بـ 4 أفلام سينيمائية جديدة لهشام ماجد بعد برشامة يواصل الفنان هشام ماجد حصد نجاح فيلمه برشامة الذي لايزال معروضا في دور السينما منذ انطلاقه ضمن موسم عيد ا إقرأ المزيد

يواصل الفنان هشام ماجد حصد نجاح فيلمه "برشامة"، الذي لايزال معروضاً في دُور السينما منذ انطلاقه ضمن موسم عيد الفطر 2026؛ حيث اقتربت إيراداته من 200 مليون جنيه؛ ليحتل المركز الثاني بين أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية. ولم يتوقف نجاح العمل عند هذا الحد؛ بل تصدّر أيضاً شباك التذاكر في السعودية منذ بدء عرضه هناك.

كما يستعد لبطولة 4 أفلام دفعة واحدة، تنوّعت بين أعمال بدأ تصويرها بالفعل، وأخرى يستعد لانطلاقها قريباً، إلى جانب مشروعات ماتزال في مرحلة التحضير وكتابة السيناريو.

يضع هشام ماجد حالياً اللمسات الأخيرة على فيلم "الورشة" تمهيداً لطرحه خلال موسم صيف 2026. ويشاركه البطولة: أكرم حسني ومصطفى غريب، إلى جانب آية سماحة، محمد علاء، محمد شاهين، جميلة عوض، نوران ماجد. الفيلم من إخراج أحمد النجار. وتدور أحداثه في إطار كوميدي مستوحًى من وقائع حقيقية.

كما تعاقد على بطولة فيلم "كريم"، الذي يجمعه مجدداً بفريق عمل "برشامة"؛ إذ يتولى تأليفه خالد وشيرين دياب. وإخراجه خالد دياب. ومن إنتاج أحمد الدسوقي. وينتمي الفيلم إلى نوعية الكوميديا ذات الطابع الإنساني الممزوج بالأكشن؛ حيث تدور أحداثه حول شاب في الثلاثينات يكتشف إصابته بمرض نفسي؛ مما يضعه في سلسلة من المواقف الكوميدية المتباينة.

ومن بين المشاريع المنتظَرة أيضاً، فيلم "ملك الغابة"، الذي انطلقت تحضيراته مؤخراً. من تأليف فادي أبوالسعود. وإنتاج أحمد السبكي. مع استمرار التعاقد على مخرج العمل. وتشارك هنا الزاهد في البطولة أمام هشام ماجد، في ثالث تعاوُن بينهما بعد "بضع ساعات في يوم ما"، و"فاصل من اللحظات اللذيذة"، اللذيْن حققا نجاحاً ملحوظاً.

كما يستعد هشام ماجد كذلك لتقديم فيلم "البحث عن فضيحة"، وهو إعادة معالجة للفيلم الشهير الذي قدّمه عادل إمام عام 1973، لكن برؤية درامية حديثة تناسب العصر الحالي. الفيلم من تأليف جورج عزمي. وإخراج رامي إمام.