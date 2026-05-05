وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الشركة المتحدة للرياضة لبحث أوجه التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 09:30 مساءً -

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، برئيس الشركة المتحدة للرياضة محمد يحيى لطفي، وذلك لبحث أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من الملفات المشتركة، بما يسهم في دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود تطوير المنظومة الرياضية ويواكب ما تشهده من تطور، إلى جانب العمل على تحقيق تكامل الأدوار بما يعزز من كفاءة تنفيذ الفعاليات والأنشطة الرياضية.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على تقديم الدعم الكامل لمختلف المنتخبات الوطنية، وفي مقدمتها المنتخب الوطني لكرة القدم، في إطار الاستعدادات المقبلة لخوض نهائيات كأس العالم، وذلك من خلال توفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية، وتعزيز برامج الإعداد بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وظهور مشرف يليق باسم مصر على الساحة الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يدعم تنفيذ خطط الوزارة ويُسهم في تقديم خدمات وأنشطة رياضية متميزة للشباب، مع العمل على تطوير آليات العمل المشترك بما يحقق الأهداف المرجوة خلال المرحلة المقبلة.